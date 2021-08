Karlsruhe (ots) - Der Nachhaltigkeitsunternehmer und der Marktführer für

Schnellladen und beste E-Mobilitätsanbieter Deutschlands (lt. connect 12/20)

werben für die Alltagstauglichkeit von E-Mobilität / EnBW launcht Wallbox-Bundle

sowie zwei Tarife für privates Laden



Nico Rosberg und die EnBW haben ein gemeinsames Ziel: So viele Menschen wie

möglich für nachhaltige Mobilität begeistern. In einer langfristig angelegten

Kooperation wollen die Partner zeigen, dass E-Mobilität schon heute ebenso

attraktiv wie alltagstauglich ist und dadurch künftig die bevorzugte

Mobilitätsalternative sein wird. Hierfür werben der Nachhaltigkeitsunternehmer

und Formel-1-Weltmeister und das führende Unternehmen beim Ausbau der

Schnellladeinfrastruktur ab 16. August in einer bundesweiten Kampagne.







als Unternehmer und Investor in den Bereichen Nachhaltigkeit, Green Technology

und E-Mobilität. Selbst überzeugter Fahrer eines Elektroautos, wird er künftig

als Markenbotschafter für die E-Mobilität der EnBW auftreten. "Nico und wir

wollen den Menschen E-Mobilität als selbstverständlichen Teil eines nachhaltigen

Lebensstils näherbringen. Denn elektrisch unterwegs zu sein, ist mühelos

möglich. Mit dem rasanten Ausbau unserer Schnellladeinfrastruktur sorgen wir für

ausreichend öffentliche Ladepunkte und komfortable Alltagstauglichkeit. Nico ist

der perfekte Partner für diese Botschaften." erklärt Timo Sillober, Chief Sales

& Operations Officer bei der EnBW und dort u.a. für den Bereich E-Mobilität

verantwortlich. Ein Blick auf die Statistik zeigt: Wer einmal auf ein

Elektroauto umgestiegen ist, kehrt in der Regel nicht zum Verbrenner zurück.

Denn ein elektrischer Antrieb ist umweltfreundlich, lässt sich auch ohne

heimische Lademöglichkeit leicht in den Alltag integrieren und steht zugleich

für ein völlig neues Fahrgefühl. Das soll die bundesweite Kampagne mit Rosberg

zeigen.



"Meine Leidenschaft ist der Einsatz für eine nachhaltige Zukunft. Mobilität und

Fahrspaß sollen auch weiterhin möglich sein. Und das idealerweise, ohne die

Umwelt und nachfolgende Generationen zu belasten", erklärt Nico Rosberg. "Denn

damit sich E-Mobilität durchsetzt, muss sie alltags- und massentauglich sein.

Hier ist die EnBW Vorreiterin und baut ihr HyperNetz kontinuierlich aus. Mobil

sein ohne schlechtes Gewissen, sondern mit richtig viel Spaß. Ich freue mich, an

der Seite der EnBW diese Erfahrung mit den Menschen teilen zu können", so Seite 2 ► Seite 1 von 3 ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Seit Beendigung seiner Karriere als aktiver Rennfahrer engagiert sich Rosbergals Unternehmer und Investor in den Bereichen Nachhaltigkeit, Green Technologyund E-Mobilität. Selbst überzeugter Fahrer eines Elektroautos, wird er künftigals Markenbotschafter für die E-Mobilität der EnBW auftreten. "Nico und wirwollen den Menschen E-Mobilität als selbstverständlichen Teil eines nachhaltigenLebensstils näherbringen. Denn elektrisch unterwegs zu sein, ist mühelosmöglich. Mit dem rasanten Ausbau unserer Schnellladeinfrastruktur sorgen wir fürausreichend öffentliche Ladepunkte und komfortable Alltagstauglichkeit. Nico istder perfekte Partner für diese Botschaften." erklärt Timo Sillober, Chief Sales& Operations Officer bei der EnBW und dort u.a. für den Bereich E-Mobilitätverantwortlich. Ein Blick auf die Statistik zeigt: Wer einmal auf einElektroauto umgestiegen ist, kehrt in der Regel nicht zum Verbrenner zurück.Denn ein elektrischer Antrieb ist umweltfreundlich, lässt sich auch ohneheimische Lademöglichkeit leicht in den Alltag integrieren und steht zugleichfür ein völlig neues Fahrgefühl. Das soll die bundesweite Kampagne mit Rosbergzeigen."Meine Leidenschaft ist der Einsatz für eine nachhaltige Zukunft. Mobilität undFahrspaß sollen auch weiterhin möglich sein. Und das idealerweise, ohne dieUmwelt und nachfolgende Generationen zu belasten", erklärt Nico Rosberg. "Denndamit sich E-Mobilität durchsetzt, muss sie alltags- und massentauglich sein.Hier ist die EnBW Vorreiterin und baut ihr HyperNetz kontinuierlich aus. Mobilsein ohne schlechtes Gewissen, sondern mit richtig viel Spaß. Ich freue mich, ander Seite der EnBW diese Erfahrung mit den Menschen teilen zu können", so