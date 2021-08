Anlass der Studie: Erststudie

Empfehlung: Kaufen

seit: 16.08.2021

Kursziel: 4,35

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Charlotte Meese



Mischen Possible: ERWE bringt mit innovativen Nutzungskonzepten frischen Wind in die Innenstädte



Als Spezialist in der Revitalisierung von innerstädtischen Gewerbeimmobilien durch die Implementierung von Mischnutzungskonzepten agiert die ERWE Immobilien AG in einem wachstumsstarken Marktumfeld, dessen Dynamik durch den nachhaltigen Strukturwandel in den deutschen Innenstädten sowie den Vormarsch alternativer Nutzungsformen bedingt ist. So dürften Mischnutzungen von Gewerbeimmobilien als Wohn-, Arbeits- und Freizeitobjekte sukzessive die traditionellen Großflächen- und Monokonzepte verdrängen, was Immobilienentwicklern wie ERWE aussichtsreiche Wachstumsperspektiven eröffnet.



Der Investitionsfokus in der Nische führt zu überschaubarem Wettbewerb und zahlreichen Ankaufsopportunitäten, wodurch sich in Kombination mit einer Vielzahl von vermeintlich unrentablen Potenzialobjekten (u.a. unattraktiver Mietermix, hohe Leerstände) und günstigen Finanzierungsbedingungen attraktive Renditen ergeben. Nach der Akquisition von Immobilien in innerstädtischen A-Lagen und einer umfassenden Revitalisierung erzielt ERWE in der Regel eine Wertsteigerung der Objekte von mehr als 30%, was die ausgeprägte Entwicklungskompetenz und die hohe Wettbewerbsqualität unter Beweis stellt. Auf Basis einer Buy/Develop/Hold-Strategie hat sich das Unternehmen bislang einen Immobilienbestand von 9 Objekten mit einem Buchwert von 194 Mio. Euro (Stand: 31.03.) aufgebaut und strebt in den kommenden 2 bis 3 Jahren eine Verdopplung des Portfolios an. Die derzeitige Expansionsphase ist daher von wachstumsbedingten Kostensteigerungen (u.a. Personal, Zinsen) und bislang noch negativen Ergebnissen gekennzeichnet (Topline Q1/21: +88,8% yoy; Konzernergebnis: -1,3 Mio. Euro). Infolge des negativen Konzernergebnisses und einer daraus resultierenden geringeren Eigenkapitalbasis sank der maßgebliche EPRA NRV zuletzt von 4,87 Euro auf 4,82 Euro pro Aktie.



