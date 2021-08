Anlass der Studie: H1/21 Ergebnisse

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 13,50 auf EUR 14,40.

Zusammenfassung:

Wie erwartet, standen die Produktverkäufe und die Gesamterlöse in H1/21 unter Druck, da die Nachfrage nach Reiseimpfstoffen auf dem privaten Markt aufgrund der Pandemie zurückging. Die Zahlen wurden jedoch durch höhere Verkäufe des Impfstoffs Ixiaro gegen Japanische Enzephalitis an das US-Militär und höhere sonstige Einnahmen abgefedert. Der Produktumsatz sank um -22,3 % auf EUR31,8 Mio. (FBe: EUR29,0 Mio.; H1/20: EUR40,9 Mio.), der Gesamtumsatz blieb jedoch mit EUR47,5 Mio. (FBe: EUR44,6 Mio.; H1/20: EUR47,9 Mio. ) nahezu unverändert, da sich die sonstigen Erlöse (einschließlich der Einnahmen aus der Lyme-Kooperationsvereinbarung mit Pfizer) mehr als verdoppelten. Die F&E-Ausgaben stiegen um 138%, was auf Investitionen in den COVID-19-Impfstoffkandidaten VLA2001 zurückzuführen ist und der Hauptgrund für die Ausweitung des Verlusts auf EBITDA-Ebene auf EUR-80,1 Mio. war (FBe: EUR-63,7 Mio.; H1/20: EUR-17,2 Mio.). Die Liquiditätsposition des Unternehmens war jedoch Ende Juni mit EUR329,8 Mio. auf einem sehr komfortablen Niveau. Im Jahr 2021 hat Valneva ihre F&E-Pipeline weiter zügig vorangetrieben. Im Juli schloss das Unternehmen die Rekrutierung für eine dritte Phase-2-Studie seines Borreliose-Impfstoffkandidaten VLA15 ab und gab Anfang des Monats herausragende Topline-Ergebnisse der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie für seinen

Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553 bekannt. Die Rekrutierung der Phase-3-Studie für den COVID-19-Impfstoffkandidaten VLA2001 wurde im Juni planmäßig abgeschlossen; die ersten Daten werden nun für Anfang des vierten Quartals erwartet (zuvor: September). Das Management hat die im Q1/21-Bericht gegebene Prognose für das Geschäftsjahr 2021 (ohne den COVID-19-Impfstoffkandidaten VLA2001) für den Gesamtumsatz und die F&E von EUR80 Mio. bis EUR105 Mio. bzw. EUR65 Mio. bis EUR75 Mio. bekräftigt. Wir erwarten, dass die Umsatzprognose einschließlich VLA2001 nach den Ergebnissen der Phase 3 veröffentlicht wird. Das Management rechnet nach wie vor mit der Erstzulassung von VLA2001 bis Ende 2021. Wir stellen fest, dass das Unternehmen VLA2001 bereits in seinen Anlagen in Schottland und Schweden produziert, um den potenziellen Liefertermin zu optimieren. Wir gehen weiterhin davon aus, dass bis Ende dieses Jahres 30 Mio. Dosen an die britische Regierung geliefert werden, gefolgt von weiteren 70 Mio. Dosen für das Vereinigte Königreich im Jahr 2022 und 60 Mio. Dosen für die EU. Wir haben unser Kursziel von EUR13,50 auf EUR14,40 angehoben, um den Erfolg der Chikungunya- Phase-3-Studie widerzuspiegeln. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.



