7.910.264.851 – so viele Menschen leben aktuell auf unserem blauen Planeten. Im Jahr 2050 sollen es über 10 Milliarden sein, das ist mal eine Ansage. Viele Mäuler, die gestopft werden wollen, aber wie?

Bereits jetzt blicken viele Fachleute auch der ‚Verwestlichung‘ asiatischer Essgewohnheiten besorgt entgegen. So werden im historisch vegetarisch veranlagten Indien pro Kopf zwar nur knapp vier Kilogramm Fleisch pro Kopf verzehrt, während in Deutschland knapp 85 Kilo verbraucht werden. Allerdings steigt in Indien die Zahl an Fleischessern fortlaufend an. Was, wenn der bevölkerungsreiche Subkontinent irgendwann nur ein Viertel des deutschen Pensums erreichen würde?

Nicht nur sind für die Tierhaltung große Flächen nötig, auch der hohe Wasserverbrauch, der vor allem durch die Futtermittelproduktion enorm ausfällt, wirft die Frage auf, wie die Menschheit sich in Zukunft ernähren will. Es müssen also Alternativen her, die auch geschmacklich überzeugen können.