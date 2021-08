RCM Beteiligungs AG: Korrektur der Corporate News vom 23.08.2021

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Die RCM Beteiligungs AG freut sich mitteilen zu können, dass die Gesellschaft ihren Anteil an ihrer Tochtergesellschaft SM Wirtschaftsberatungs AG kurzfristig von ca. 72% auf nun über 76% erhöhen konnte. Die Transaktion wurde unter Verwendung von 500.000 (nicht wie ursprünglich genannt 165.000, wir bitten das redaktionelle Versehen zu entschuldigen) bereits zurückgekaufter Eigener Aktien und damit liquiditätsneutral abgewickelt.Für die RCM Beteiligungs AG ergeben sich aus dieser Transaktion mehrere erfreuliche Einflüsse, die sich auf den gesamten Konzern positiv auswirken. So wird die SM Wirtschaftsberatungs AG mit einem nun über 75% liegen Anteil nochmals stärker in den Konzern der RCM Beteiligungs AG eingebunden, gleichzeitig geht mit der sich aus dieser Transaktion ergebenden Erhöhung des in der gesamten RCM Beteiligungs AG ausgewiesenen Eigenkapitals eine weitere Stärkung der Einzel- und Konzernbilanzstrukturen der RCM Beteiligungs AG einher.Die RCM Beteiligungs AG setzt ihr aktuelles Aktienrückkaufprogramm auch nach Abwicklung dieser Transaktion unverändert fort.