Schindler gewinnt Grossauftrag für U-Bahn-Projekt in Bangalore

Bangalore, die drittgrösste Stadt Indiens, ist als globales Technologiezentrum bekannt. Das Phase 2 Projekt soll bis 2026 abgeschlossen sein, den IT-Distrikt an den öffentlichen Nahverkehr anbinden und so das Strassennetz entlasten. Die Umsetzung wurde in verschiedene Hoch- und U-Bahn-Abschnitte unterteilt.

Schindler wird 140 Fahrtreppen für die neue Yellow Line, die Bangalore mit der Electronic City - einem der grössten IT-Industrieparks Indiens - verbindet, liefern und installieren. Hinzukommen weitere 40 Fahrtreppen für die Pink Line, die neue Nord-Süd-Strecke durch die Stadt. Über die neuen Bahnhöfe können zusätzlich 370 000 Passagiere pro Tag befördert werden.

"Wir sind stolz darauf, ein Projekt dieser Grössenordnung zu unterstützen, das die Lebensqualität in Bangalore verbessern wird. Dank unserer Technologie werden sich die Einwohner von Bangalore im weitläufigen öffentlichen Verkehrsnetz der Stadt sicher, effizient und komfortabel bewegen können", sagte Jujudhan Jena, Mitglied der Konzernleitung von Schindler und zuständig für Asien-Pazifik. "Ein leistungsstarkes U-Bahn-Netz für Bangalore mit aufzubauen ist eine grossartige Aufgabe."