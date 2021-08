PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die mit Spannung erwartete Rede von Jerome Powell hat die Anleger an den europäischen Börsenplätzen am Freitag zum Zugreifen ermutigt. Der US-Notenbankchef erfüllte eher die Wünsche derer, die in puncto Geldpolitik auf gelassene Aussagen hofften. Der EuroStoxx setzte sich am Nachmittag klarer ins Plus ab und ging 0,51 Prozent höher bei 4190,98 Zählern aus dem Handel. Auf Wochensicht fuhr der Leitindex der Eurozone ein Plus von gut einem Prozent ein.

Powell stellte zwar eine Reduzierung der Fed-Anleihekäufe noch in diesem Jahr in Aussicht, blieb aber unkonkret und wies auf die von der Delta-Variante des Coronavirus ausgehenden Gefahren hin. "Aus dieser Aussage folgern wir, dass sich die Situation in der Summe nicht so eindeutig verbessert hat, dass ein Beschluss bereits auf der September-Sitzung wahrscheinlich ist", schrieb daraufhin Christoph Balz von der Commerzbank. Powell betonte außerdem, dass eine Reduzierung der Anleihekäufe noch kein unmittelbares Zeichen für eine baldige Zinserhöhung sei.