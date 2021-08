Mit Spannung wurde der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse des US-amerikanischen Cannabis-Unternehmens Curaleaf Holdings entgegengesehen.

Im Fokus des aktuellen Handelsgeschehens steht der Kursbereich 12,0 / 13,2 US-Dollar. Der untere Chart offenbart die aktuell schwache technische Verfassung der Aktie.

Derzeit notiert Curaleaf unterhalb der wichtigen 200-Tage-Linie und der ebenfalls relevanten 38-Tage-Linie. Darüber hinaus droht der Verlust der wichtigen Unterstützung von 12 US-Dollar. In den letzten Handelstagen notierte der Wert bereits unterhalb von 12 US-Dollar und weichte den Bereich somit auf. Zum Wochenausklang konnte sich Curaleaf aber zunächst mit „Hängen und Würgen“ wieder darüber retten. Mehr als eine Schadensbegrenzung ist es jedoch noch nicht. Damit mehr daraus wird, muss der Druck auf der Oberseite aufrechterhalten werden und es der Aktie zudem gelingen, sich über 13,2 US-Dollar zurück zu kämpfen.

Schauen wir die aktuellen Quartalsergebnisse an, die das Unternehmen am 09.08. vorlegte. Curaleaf gab den Gesamtumsatz im zweiten Quartal 2021 mit 312,205 Mio. US-Dollar an nach 260,320 Mio. US-Dollar im ersten Quartal 2021. Damit konnte das Unternehmen das Umsatzwachstum wieder beschleunigen. Nach +13 Prozent von Q4/2020 auf Q1/2021 beträgt das Umsatzplus nun +20 Prozent (von Q1/2021 auf Q2/2021). Die US-Amerikaner wiesen für das zweite Quartal 2021 einen dem Unternehmen zurechenbaren Nettoverlust in Höhe von -7,240 Mio. US-Dollar aus; nach einem Nettoverlust in Höhe von -17,211 Mio. US-Dollar im ersten Quartal 2021. Das adjustierte EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) belief sich im zweiten Quartal 2021 auf +84,372 Mio. US-Dollar, nach +62,625 Mio. US-Dollar im ersten Quartal 2021.

Kurzum. Curaleaf Holdings konnte mit den Zahlen zwar nicht vollends überzeugen, weist aber nach wie vor ein ansprechendes Umsatzwachstum auf. Auch die Ergebnisseite verbesserte sich deutlich, dennoch fanden die Zahlen nicht den positiven Widerhall. Aus charttechnischer Sicht dominiert eine ausgeprägte Korrektur. Es gilt zudem: Curaleaf muss rasch zurück über die 12,0 US-Dollar, um die Lage etwas zu entspannen. Noch besser wäre allerdings eine Rückeroberung der Marke von 13,2 US-Dollar. Die Risiken, die nach wie vor auf der Unterseite lauern, sind nicht zu vernachlässigen. Sollte es für die Aktie noch einmal unter die 11 US-Dollar (letztes Bewegungstief) gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall könnte sich die Bewegung bis auf 10 US-Dollar ausdehnen.