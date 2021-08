DGAP-News: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Halbjahresbericht 2021 31.08.2021 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Spürbare Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Umsatzentwicklung, insbesondere im Gastronomiesegment

Deutliche Erholungstendenzen im Juni nach Wiedereröffnung der Gastronomie

Unternehmen profitiert vom weiterhin positiven Trend zu umweltfreundlichen Glas-Mehrweggebinden

Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr bestätigt



Bad Teinach-Zavelstein, 31. August 2021 - Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0006614001; DE0006614035) hat heute ihren Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2021 veröffentlicht. Infolge der spürbaren Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, insbesondere im Gastronomiesegment, sowie des planmäßigen Abbaus des Lohnfüllgeschäftes sind die Umsatzerlöse der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach-Gruppe in den ersten sechs Monaten 2021 um 4,7 Mio. EUR auf 53,8 Mio. EUR zurückgegangen. Der bereits im November 2020 angeordnete und bis in den Mai andauernde erneute Lockdown führte dazu, dass der wichtige Absatzkanal HoReCa (Hotel / Restaurant / Café) in den ersten Monaten des Geschäftsjahres nur sehr bedingt geschäftsfähig war. Angesichts sukzessiver Lockerungen und der Wiedereröffnung vieler Gastronomiebetriebe im Mai zeigten sich dann erste Erholungstendenzen. Im Juni konnte im Zuge von weiteren Lockerungen und Wiederöffnungen von immer mehr Absatzstätten dann eine positive Umsatzentwicklung zum Vorjahr erzielt werden.

Bereits im Vorjahr initiierte Maßnahmen, um die Effekte der Covid-19-Pandemie abzufedern, wurden im laufenden Geschäftsjahr fortgeführt. Konsequente Kosteneinsparungen und budgetäre Maßnahmen sowie Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung wirken wie geplant und führten im ersten Halbjahr insbesondere in variablen Kostenpositionen zu Einspareffekten. So konnten die operativen Konzernergebniskennzahlen EBITDA und EBIT mit 6,3 Mio. EUR (Vorjahr: 5,8 Mio. EUR) respektive 0,5 Mio. EUR (Vorjahr: 0,3 Mio. EUR) trotz der herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessert werden. Entsprechend stiegen sowohl die EBITDA-Marge mit 11,8 % (Vorjahr: 9,9 %) als auch die EBIT-Marge mit 0,9 % (Vorjahr: 0,5 %) leicht an.