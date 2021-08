Raven Industries zeigt auf Landwirtschaftsmesse in den USA erstmals fahrerlose Ag-Technologie mit Case IH Magnum

Raven Industries, Inc. (das Unternehmen; NASDAQ:RAVN), das führende Unternehmen im Bereich fahrerlose Ag-Technologien, hat heute angekündigt, auf der Farm Progress Show, einer der größten öffentlichen Landwirtschaftsmessen in den USA, seine Technologie-Suite OMNi zu präsentieren und zu demonstrieren. Auf der Messe wird Raven seine branchenführende Technologie in der Autonomy Zone vorstellen, wo das Unternehmen OMNiDRIVE erstmals auf dem Case IH Magnum zeigen und OMNiPOWER bei der Umsetzung autonomer Arbeitsgänge präsentieren wird. Die Öffentlichkeit kann OMNi vom 31. August bis zum 2. September 2021 jeweils täglich von 8:00 bis 17:00 Uhr erleben.

OMNiDRIVE by Raven is the first Driverless Ag Technology for grain cart harvest operations. (Photo: Business Wire)

Die Markteinführungsstrategie von Raven für OMNiDRIVE und die Händlerverpflichtungen zu der Technologie übertreffen die Erwartungen. OMNiDRIVE wurde von Raven am 12. Mai 2021 auf den Markt gebracht. Dabei gab es aufs erste Jahr limitiert 75 Aftermarket-Systeme. Heute haben sich die seit Beginn vertretenen Händler auf alle Systeme festgelegt. Im Laufe des restlichen Sommers veranstaltet das Unternehmen Events mit Demonstrationen von OMNiDRIVE, bei denen die Teilnehmer direkt beobachten können, wie ein fahrerloser, über OMNiDRIVE gesteuerter Traktor einen Getreidewagen zieht und ihn so kontrolliert, dass er synchron mit einer Erntemaschine arbeitet. Wer sich dafür interessiert, OMNiDRIVE zu erleben und zu erfahren, wie diese Technologie die landwirtschaftliche Arbeit drastisch verändern kann, kann sich auf ravenprecision.com/events anmelden.

OMNiDRIVE-Demonstrationen werden diesen Sommer von den Mitgliedern des Founders Club des Unternehmens überall in den USA organisiert. Raven hat den Founders Club, eine Elitegruppe von Händlern, ins Leben gerufen, um das Kundenerlebnis für Ag-Fachleute zu verbessern, die im Laufe der ersten Saison des Betriebs von OMNi neue fahrerlose Ag-Technologien erforschen. Zum Founders Club gehören intensive Händlerschulungen und Demoanforderungen, damit sich Ag-Fachleute einen erfolgreichen Path to Autonomy (Weg zur Autonomie) für ihren Betrieb bahnen können.