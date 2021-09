Warum sich nicht einfach zuhause impfen lassen?

Wenn der Arzt nach Hause kommt, ist das hierzulande meistens noch etwas Besonderes.

Interessierte können sich auf der Impfplattform impfungzuhause.de zunächst ausführlich erkundigen, welche Impfungen von der STIKO für ihre Altersgruppe empfohlen werden. In Kürze besteht auch die Möglichkeit, sich auf reiseimpfungzuhause.de über spezielle Reiseimpfungen zu informieren. Anschließend kann online ein Termin gebucht werden, an dem eine Impfärztin oder ein Impfarzt zu einem Hausbesuch vorbeikommt. Nach einer persönlichen Beratung erfolgt dann die Impfung. „Unser Impfservice spart den Kunden sehr viel Zeit und macht Impfen einfacher. Von der Terminvereinbarung bis zur notwendigen Datenerfassung läuft alles digital ab. Zur Impfung müssen sie nirgendwo hinfahren und die Wartezeit in einer Praxis entfällt“, erklärt Casper van het Hof.

Der Niederländer begann Ende 2019 mit der konkreten Entwicklung von impfungzuhause.de. Als Vorbild diente ihm dabei sein Heimatland, wo die häusliche Impfung schon lange nichts Neues mehr ist. 2020 stieß Dr. Markus Frühwein als Partner hinzu. In seiner Hausarztpraxis finden jährlich bis zu 30.000 Impfungen statt. Dadurch hat er die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen lediglich aus Zeitgründen ihren Impfschutz vernachlässigen. Der Impfspezialist ist sich sicher: „Mit unserem flexiblen Service können wir die Durchimpfungsrate erhöhen, vor allem weil wir auch Termine abends und an den Wochenenden anbieten.“

Die mobile Impfung ist in München und Nürnberg bereits jetzt buchbar. Vorerst allerdings nur für Privatversicherte und Selbstzahler. Nach und nach soll das Angebot von impfungzuhause.de auf weitere Regionen ausgeweitet werden, bis es spätestens in drei Jahren in ganz Deutschland zur Verfügung steht. „Außerdem sollen Unternehmen unsere Leistungen nutzen können, um ihren Beschäftigten eine Impfung am Arbeitsplatz zu ermöglichen, wenn sie keinen eigenen Betriebsarzt haben. So lassen sich zum Beispiel durch Grippeimpfungen Krankmeldungen reduzieren“, wie Casper van het Hof hervorhebt.

Bei Impfung Zuhause soll es jedoch nicht bleiben. Die beiden Gründer von IAZH planen, ihren mobilen medizinischen Service zukünftig um weitere Dienstleistungen wie etwa alternativmedizinische Themen zu ergänzen. Die praktischen Vorteile der Digitalisierung und der Komfort eines Hausbesuchs sollen auch dabei eine zentrale Rolle spielen. Eine Übertragung ihres Geschäftsmodells auf andere Länder ist für sie ebenfalls vorstellbar.