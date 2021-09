Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Wir stufen ab: Diese Aktien korrigieren als Nächstes In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Sektoren, die korrigierten. Wir erläutern in dieser Ausgabe, welche Aktien eine größere Wahrscheinlichkeit für einen Korrektur in den kommenden Wochen haben werden. Hierauf sollten Trader und Investoren aus unserer Sicht jetzt besonders achten.