Lange Zeit stemmte sich die Aktie des Cannabis-Unternehmens gegen den drohenden Verlust der eminent wichtigen Unterstützung von 10,0 US-Dollar.

Bereits in unserer letzten Kommentierung zur Aktie vom 24.08. hieß es unter anderem „[…] Aktuell steht der eminent wichtige Unterstützungsbereich um 10,0 US-Dollar im Feuer. Dieser wurde zuletzt bereits leicht unterschritten und so aufgeweicht. Noch ist der Bruch nicht als signifikant einzuordnen. Sollte es jedoch nicht schleunigst zu einer kräftigen Aufwärtsreaktion kommen, könnte es für die Aktie noch einmal prekär werden. Im Bereich von 7,8 US-Dollar bis 6,7 US-Dollar lässt sich eine weitere Unterstützungszone lokalisieren. Kurzum. Aus charttechnischer Sicht steht es Spitz auf Knopf. Cresco Labs muss sich zu einer Gegenreaktion aufraffen, um die Lage zu entspannen. Ein Ausbruch über die 12 US-Dollar wäre vor diesem Hintergrund ein wichtiger Meilenstein. Sollte sich der Bruch der 10,0 US-Dollar jedoch manifestieren, könnte es noch einmal eng für die Aktie werden. In diesem Fall könnte es zu einer Ausdehnung der Bewegung auf 7,8 US-Dollar bis 6,7 US-Dollar kommen.“

Mittlerweile scheint die Aktie Kurs auf die genannte Unterstützung um 7,8 US-Dollar zu nehmen. Die Bewegung ist überverkauft. Die Aktie wäre damit eigentlich reif für eine Erholung. Damit etwaige Vorstöße auf der Oberseite aber Relevanz erlangen können, müssen sie Cresco Labs zurück über die 10,0 US-Dollar führen. Unterhalb von 7,8 US-Dollar würde mit der Zone um 6,7 US-Dollar eine weitere potentielle Unterstützung warten.

Während die charttechnische Lage ob des dominanten Abwärtstrends weiterhin prekär ist, präsentierte sich das Unternehmen von fundamentaler Seite aus zuletzt durchaus robust. Die kürzlich vorgelegten Quartalsergebnisse waren so schlecht nicht. Positive Impulse für den Aktienkurs gab es freilich nicht. Cresco Labs wies für das zweite Quartal 2021 einen Umsatz in Höhe von 209,975 Mio. US-Dollar aus, nach 178,437 Mio. US-Dollar im ersten Quartal 2021. Damit lag das Umsatzwachstum bei fast 18 Prozent. Zum Vergleich: Das Umsatzwachstum von Q4/2020 auf Q1 /2021 betrug „lediglich“ 10 Prozent. Cresco Labs verzeichnete im aktuellen Berichtszeitraum einen Nettogewinn in Höhe von 2,653 Mio. US-Dollar. Noch im ersten Quartal 2021 musste das Unternehmen einen Nettoverlust in Höhe von -24,124 Mio. US-Dollar hinnehmen. Cresco Labs gab das adjustierte EBITDA für das zweite Quartal 2021 mit 45,529 Mio. US-Dollar an; nach 34,992 Mio. US-Dollar im ersten Quartal 2021.