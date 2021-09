Die erste Ausgabe war ein voller Erfolg: Alle teilnehmenden Studierenden arbeiten mittlerweile an Projekten in Unternehmen. Reply startet gemeinsam mit der Lifelong Learning School des Polytechnikum Turin die Einschreibung für den zweiten Aufbau-Masterstudiengang „Künstliche Intelligenz & Cloud: Innovation zum Anfassen“ .

Der Kurs findet vor Ort im Polytechnikum Turin statt. Professoren des Polytechnikum sowie Spezialisten von Reply bieten eine Kombination aus theoretischem Unterricht und Projektphasen an. Im Verlauf des Programms arbeiten die Studierenden in Gruppen an Reply Projekten und können das im theoretischen Teil erworbene Wissen in die Praxis umsetzen.

Der Masterstudiengang richtet sich an Studierende, die bis zum 31. Dezember 2021 einen Master-Abschluss in Informatik, Computertechnik, Automatisierungstechnik, Telekommunikationstechnik, Elektrotechnik oder Cybersicherheit erworben haben. Der Kurs ist auf Englisch und für internationale Studenten offen.

Kandidaten können sich bis zum 22. Oktober 2021 unter master.reply.com online registrieren. Auf die Anmeldung folgt ein Bewerbungsverfahren. Ein Komitee aus Mitgliedern des Polytechnikums Turin und Fachleuten von Reply bewertet Ausbildung und Berufserfahrung der Kandidaten; gefolgt von einem Hintergrundinterview.

Das Motto „Earn While You Learn“ gilt auch für diesen zweiten Jahrgang: Reply stellt die erfolgreichen Kandidaten ein und übernimmt alle Kosten für die Teilnahme am Masterstudiengang.

„Mit dieser Spezialisierung wollen wir gemeinsam mit dem Polytechnikum Turin eine Elitegruppe von Studenten schaffen, die in innovativen IT-Bereichen hochqualifiziert sind. Zudem binden wir die Studenten schrittweise in unsere Projekte ein“, kommentiert Filippo Rizzante, CTO von Reply. „Künstliche Intelligenz, Machine Learning und Cloud sind für uns und unsere Kunden von zentraler Bedeutung. Deshalb wollen wir die Studierenden an diese Technologien heranführen.“