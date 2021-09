Datametrex AI gibt ein Update und eine Prognose im Hinblick auf den mit einem weltweit führenden Medien- und Unterhaltungsunternehmen unterzeichneten Vertrag

Datametrex verzeichnete in den neun (9) Monaten Umsätze in Höhe von rund 26 Millionen CAD, was die erwarteten Umsätze von 20 Mio. CAD übertraf. In Anbetracht der aktuell gestiegenen Nachfrage nach COVID-19-Tests und damit verbundenen Dienstleistungen bei neuen und wiederkehrenden Shows geht Datametrex davon aus, dass der Vertrag bis zu 50 Millionen CAD für das gesamte, am 31. Dezember 2021 endende, Geschäftsjahr einbringen wird.

"Wir sind begeistert, dass wir das erwartete Ziel übertreffen konnten. Datametrex setzt sich weiterhin für die Filmindustrie in Kanada ein, um die Gesundheit und Sicherheit der Personen zu gewährleisten, die am Set und in den Produktionsbüros arbeiten. Wir bauen unser Geschäft weiter aus, um die Anforderungen und Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen", so Marshall Gunter, CEO von Datametrex.



Über Datametrex

Datametrex AI ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Nexalogy (www.nexalogy.com) in den Bereichen Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen aktiv ist. Die Aufgabe von Datametrex besteht darin, Hilfsmittel bereitzustellen, die Unternehmen bei der Erfüllung ihrer betrieblichen Ziele, einschließlich Gesundheit und Sicherheit sowie mit auf Vorhersagen und Prävention ausgerichteten Technologien unterstützen.