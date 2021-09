Nachhaltige Kosmetik- & Sonnenschutzprodukte für die ganze Familie, Made in Germany

Starkes Wachstum voraus

Die Paedi Protect AG mit Hauptsitz in Marburg an der Lahn ist ein Hersteller von nachhaltigen Hautpflegeprodukten für Kinder und Erwachsene. Für die Herstellung der Produkte werden nur hochwertige Inhaltsstoffe verwendet und konsequent auf Parfüm, andere Duftstoffe, Parabene, Silikone, Mineralöle, PEG/PPG-Emulgatoren, Farb- und Konservierungsstoffe und Mikroplastikpartikel verzichtet. Zudem sind alle Produkte vegan und werden in Deutschland unter höchsten Qualitätsstandards produziert. Durch diesen hohen Qualitätsstandard und den innovativen Ansatz, das Beste aus klassischer Kosmetik und Naturkosmetik zu kombinieren, sind die Produkte auch für sensible und empfindliche Haut geeignet und haben dadurch das geringstmögliche Allergiepotenzial. Um diesem Anspruch weiterhin gerecht zu werden, werden diese Produktformulierungen ständig weiterentwickelt und verbessert. Zu den Produkten zählen u.a. die Meeressonnencreme LSF 50+, die Gebirgssonnencreme LSF 50 sowie die Alpinsonnencreme LSF 50+, welche speziell auf die verschiedenen Anwendungsgebiete angepasst wurden.

Das Kerngeschäft der Paedi Protect AG umfasst die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von hochwertigen, nachhaltigen Hautpflegeprodukten für Kinder und Erwachsene, mit spezialisierten Produkten für verschiedene Anwendungen, wie die Meeressonnencreme für Urlaube am Meer und allen anderen Freizeitaktivitäten am und im Wasser. Mit den qualitativ hochwertigen Produkten werden neben Kindern und Erwachsenen auch Konsumenten mit bekannten Allergien, extrem empfindlicher oder zu Neurodermitis neigender Haut als Kunden adressiert.