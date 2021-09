Plug Power kündigt Expansion in Europa mit Hauptsitz in Deutschland an Nachrichtenquelle: globenewswire | 14.09.2021, 23:15 | 11 | 0 | 0 14.09.2021, 23:15 | Amerikas führender Anbieter von grünem Wasserstoff baut seine Präsenz im Ausland aus LATHAM, N.Y., Sept. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG), ein führender Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstofflösungen für die weltweite grüne Wasserstoffwirtschaft, gibt Expansion mit europäischem Hauptsitz in Nordrhein-Westfalen bekannt. Die formelle Bekanntgabe erfolgte bei einem Treffen zwischen Andy Marsh, CEO von Plug Power, und dem deutschen Minister Andreas Pinkwart in Washington D.C. in dieser Woche.

Die erste ca. 6.500 Quadratmeter große Anlage wird ein Innovationszentrum mit technischen Labors und technischem Support, ein Zentrum für Überwachung, Diagnose und technischen Support, einen Generator für grünen Wasserstoff mit eigener Elektrolyseur-Infrastruktur, ein Zentrum für Versand, Innovation und Logistik sowie Schulungsräume umfassen. Durch die Expansion nach Europa kann Plug neue und bestehende Kunden bedienen und gleichzeitig relevante Partnerschaften mit führenden Unternehmen im Bereich der Wasserstoffanwendung aufbauen. „Die Expansion nach Europa ist eine Folge des wachsenden Kundenstamms von Plug im Ausland und der zunehmenden Nachfrage nach grüner Wasserstoffenergie“, so Marsh. „Grüner Wasserstoff spielt eine wichtige Rolle bei der Überwindung unserer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, und Plug ist gut aufgestellt, um die Anforderungen von Kunden zu erfüllen, die bereit sind, diese Veränderung zu vollziehen.“ An dem Standort, der Anfang 2022 eröffnet wird, werden rund 30 Mitarbeiter tätig sein. Bis Mitte 2022 soll die Zahl der Mitarbeiter auf fast 60 steigen. „Wasserstoff ist ein wichtiger Faktor für die klimafreundliche Transformation unserer Branche und des Transportsektors. Aus diesem Grund freuen wir uns über die Entscheidung von Plug Power, sich im Ruhrgebiet anzusiedeln, der zentralen Industrieregion Deutschlands. Auf diese Weise können wir Teil Ihrer Wachstumsgeschichte werden und mit ausgezeichneten Universitäten und hochqualifizierten Arbeitskräften zu Ihrem Erfolg beitragen“, so Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. Seite 2 ► Seite 1 von 3





