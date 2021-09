coinIX GmbH & Co. KGaA : coinIX investiert in XVA Blockchain GmbH aus Mainz - Gemeinsame Finanzierungsrunde mit Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)

Hamburg, 15. September 2021. Die auf Investitionen in digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisierte Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA beteiligt sich in einer Finanzierungsrunde gemeinsam mit der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) an der XVA Blockchain GmbH aus Mainz.



Die XVA Blockchain bietet neben Beratungsdienstleistungen für Banken, Kapitalverwaltungsgesellschaften und Versicherungen eine Plattformlösung für automatisierte Transaktionsprozesse an. Die Dienstleistung dahinter besteht darin, Smart Contracts über die XVA Blockchain abzuwickeln. Unter Smart Contracts sind in Computerprogramme umgesetzte Verträge zu verstehen, mit welchen Daten aus verschiedenen Informationsquellen überwacht und ausgewertet werden.



„Der klassische Kapitalmarkt erkennt immer mehr die Vorteile der Blockchain-Technologie. Diverse Regulierungen wie die erst kürzlich veröffentlichte Verordnung über Kryptofondsanteile, KryptoFAV, sowie bestehende und zukünftige Reportingpflichten im klassischen Bankgeschäft lassen sich über unseren Lösungsansatz hervorragend abbilden. Mit der neuen Finanzierungsrunde können wir unsere Services weiter ausbauen und unterstützen damit die kommenden Anforderungen, die an unsere Kunden gestellt werden. Die Investitionsrunde über ein öffentliches Förderinstitut auf der einen und einer Beteiligungsgesellschaft, die in digitale Assets und Blockchain-Projekte investiert, auf der anderen Seite steht aus unserer Sicht auch stellvertretend für eine gelungene Migration der Technologie in den etablierten Kapitalmarkt", sagt Thomas Schwiertz, Geschäftsführer des 2017 gegründeten Unternehmens.

Seite 2 ► Seite 1 von 3