DGAP-Ad-hoc: Wacker Chemie AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognoseänderung Wacker Chemie AG: WACKER hebt erneut seine Prognose für das Geschäftsjahr 2021 an 15.09.2021 / 18:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wacker Chemie AG / Prognoseänderung

WACKER hebt erneut seine Prognose für das Geschäftsjahr 2021 an

München, 15. September 2021, 17.30 Uhr MESZ - Die Wacker Chemie AG ("Wacker") hebt mit Blick auf die anhaltend gute Geschäftsentwicklung erneut ihre Jahresprognose für den Umsatz und das EBITDA an. Das Unternehmen erwartet im Gesamtjahr 2021 jetzt einen Umsatz von rund 6 Mrd. € (2020: 4,69 Mrd. €). Bislang war WACKER von einem Umsatz in der Größenordnung von 5,5 Mrd. € ausgegangen. Das EBITDA des Konzerns wird im Gesamtjahr 2021 voraussichtlich zwischen 1,2 Mrd. € und 1,4 Mrd. € liegen. Bislang hatte WACKER ein EBITDA zwischen 900 Mio. € und 1,1 Mrd. € erwartet. Für das 3. Quartal 2021 rechnet WACKER mit einem Umsatz in der Größenordnung von 1,6 Mrd. € und einem EBITDA, das voraussichtlich bei etwa 400 Mio. € liegt.

Die anhaltend hohen Polysiliciumpreise sowie die auch in den Sommermonaten sehr starke Nachfrage in den Chemiebereichen sind die Gründe für die höheren Geschäftserwartungen im weiteren Jahresverlauf. Gleichzeitig belasten jedoch im laufenden Jahr höhere Rohstoffpreise und negative Währungseffekte das EBITDA. WACKER rechnet hier unverändert mit einem Effekt von mehr als 300 Mio. €. In der aktuellen Prognose ist diese Entwicklung berücksichtigt.

