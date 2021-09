Aareal Bank vergibt grünen Kredit an Cerberus und Highgate

- Refinanzierung des Dorsett City London Hotels

Wiesbaden, 16. September 2021 - Die Aareal Bank gibt das Closing einer grünen Finanzierungsvereinbarung für ein europäisches Objekt bekannt. Die Bank stellt einer Beteiligungsgesellschaft von Cerberus Capital Management, L.P. ("Cerberus") und Highgate einen Hypothekenkredit im oberen zweistelligen GBP-Millionenbereich zur Refinanzierung des Erwerbs des Dorsett City Hotels in London zur Verfügung. Der vorrangige Kredit mit einer Laufzeit von fünf Jahren ist durch ein Objekt besichert, das Nachhaltigkeitskriterien erfüllt; der Kreditnehmer hat sich zu deren Einhaltung über die Laufzeit des Kredits verpflichtet. Es handelt sich um den zweiten grünen Kredit, den die Aareal Bank auf Basis ihres Green Finance Frameworks ausreicht.

Das Dorsett City Hotel wurde im Februar 2018 in Aldgate eröffnet, einem der dynamischsten und sich am schnellsten entwickelnden Teilmärkte in der Londoner City. Das moderne 4-Sterne-Hotel liegt im Zentrum des Londoner Finanzdistrikts, an der Grenze zum pulsierenden Osten Londons. Es erfüllt die Bedürfnisse von Geschäftsreisenden und Touristen gleichermaßen. Das Hotel erstreckt sich über 13 Stockwerke, verfügt über 267 Zimmer und wurde mit dem BREEAM-Zertifikat ("Sehr gut") ausgezeichnet. Der BREEAM-Standard verwendet in acht Kategorien anerkannte Leistungsmaßstäbe zur Bewertung der Gebäudespezifikation, des Designs, der Konstruktion sowie des Verwendungszweckes und berücksichtigt hierbei ein breites Spektrum an Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekten.

Mit Vermögenswerten von mehr als 55 Mrd. USD in sich ergänzenden Anlagestrategien in den Sektoren Kredit, Private Equity und Immobilien ist Cerberus ein Weltmarktführer bei alternativen Anlageformen. Highgate verwaltet als voll integrierte Immobilienanlagegesellschaft mit Schwerpunkt im Hotelsektor derzeit ein Portfolio von über 350 Objekten (bzw. 65.000 Hotelzimmern) im Eigenbesitz, unter Verwaltung bzw. im Asset Management oder in Entwicklung in den USA, in ganz Europa sowie in 15 Ländern der Karibik und Lateinamerikas.