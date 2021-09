flatexDEGIRO's Handelsplattform erhält Sonderpreis im Rahmen der Studie 'Champions Digitaler Transformation 2021'

- Umfassende digitale Anwendungen und höchste Cyber-Security-Standards erlauben Kund:innen sämtlichen Aktien- und Wertpapierhandel unkompliziert und sicher vom Smartphone oder Computer aus

- Nutzung modernster Informationstechnologie zur Einführung innovativer Angebote kommt mit der anstehenden Weiterentwicklung der Handels-App allen Kund:innen zugute

- Hohe Entwicklungsgeschwindigkeit und Skalierbarkeit der Plattform auch bei 100% mobil arbeitenden Mitarbeiter:innen unter Beweis gestellt

Frankfurt am Main - Die innovative Handelsplattform der flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR), Europas führendem und am schnellsten wachsenden Online-Broker für Privatkunden, wurde gestern mit dem "Sonderpreis Plattformen" im Rahmen der diesjährigen Studie "Champions Digitaler Transformation 2021" ausgezeichnet. Durchgeführt wurde die Studie von der Strategie- und Managementberatung Infront Consulting mit Unterstützung ihres Medienpartners, des Wirtschaftsmagazins CAPITAL. flatexDEGIRO's Handelsplattform überzeugte dabei sowohl auf Kund:innen- als auch auf Mitarbeiter:innnenseite.

Insbesondere überzeugte die hohe Innovationskraft, das Maß an Cyber-Security sowie die signifikanten Entwicklungsfortschritte, gerade angesichts der besonderen Covid-Herausforderungen in den vergangenen Monate. Mit rund 500 der 1.000 Konzern-Mitarbeiter:innen im IT-Bereich, eigenen Rechenzentren in Deutschland mit eigner Community-Cloud und einer agilen Entwicklungsstrategie ist flatexDEGIRO schon heute in der Lage, täglich bis zu 3 Milliarden Preisanfragen und über 1 Million Wertpapiertransaktionen abzuwickeln und wöchentlich neue Funktionalitäten zur Verfügung zu stellen.