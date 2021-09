Landmark feiert 30 Jahre als Branchenführer in den Bereichen persönliches und berufliches Wachstum, Training sowie persönliche und berufliche Entwicklung

Als führendes Unternehmen in der Branche für persönliches und berufliches Wachstum, Training sowie persönliche und berufliche Entwicklung haben die Programme und Ideen von Landmark Menschen seit fünf Jahrzehnten befähigt, ihre Lebensqualität dramatisch zu verbessern und darüber hinaus Einfluss auf die Bereiche ihres Lebens zu nehmen, die ihnen am wichtigsten sind.

Das Unternehmen Marketdata Enterprises, Inc., Herausgeber des endgültigen Berichts über die persönliche Entwicklungsbranche in den Vereinigten Staaten, erklärte in seinem Bericht 2021:

„Landmark wurde von HR.com/James McNeil zu einem der weltweit führenden Trainings- und Entwicklungsunternehmen ernannt.“

„Landmark ist dafür bekannt, eines der besten Fakultätsgremien der Branche zu haben“, und viele Fachleute „in der Personalentwicklungs- und Coaching-Branche begannen mit der Teilnahme an Landmark-Programmen.“

Landmark ist einzigartig in der Branche als „einziger Programmanbieter der ontologischen Transformation … einer Transformation des Seins – ein Durchbruch, der zu sofortigen, dauerhaften und dramatischen Veränderungen in der Effektivität und Lebensqualität der Menschen führt“.

Vor 50 Jahren hat Werner Erhards est Training die Persönlichkeitsentwicklungsbranche und den Beginn der heutigen Business- und Life-Coaching-Branche ins Leben gerufen. Viele seiner Konzepte haben sich einen dauerhaften Platz in Mainstream-Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft erarbeitet. Wie das Magazin TIME erkannte: „Die amerikanische Transformationsbesessenheit ist nicht neu. Sie ist ungefähr so alt wie die Nation, aber Werner Erhard war es, der 1971 mit der Gründung der est-Seminare die erste moderne Transformation schuf.“

Erhard beendete das est Training und startete 1985 einen neuen Kurs, The Forum. Erhards Ideen (wie sie in seinen Programmen zum Ausdruck kommen) werden von zwei Wissenschaftlern im Bestseller Speaking Being detailliert untersucht: Werner Erhard, Martin Heidegger und eine neue Möglichkeit des Menschseins.

Von David Eagleman, Ph.D., dem Neurowissenschaftler der Stanford University und Bestsellerautor der New York Times, als „einer der prägnantesten und einsichtigsten Denker unserer Generation“ beschrieben, hat Erhard den Großteil seiner intellektuellen Bemühungen in den letzten drei Jahrzehnten der akademischen Welt gewidmet. Mit seinen Kollegen schreibt er Lehrpläne auf Universitätsniveau und lehrt an Universitäten wie der UCLA Anderson School of Management, der United States Air Force Academy, der Stanford University, der Harvard University, der Yale University, dem Dartmouth College und der Erasmus University.