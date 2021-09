ThyssenKrupp: DAS ist mal ne klare Ansage!

Bei ThyssenKrupp lief die Woche hervorragend und setzt seinen Konzernumbau weiter fort. Schließlich hat das Unternehmen einen Käufer für sein Edelstahlwerk im italienischen Terni gefunden. Arvedi aus Italien will die gesamte AST-Gruppe übernehmen. Während bei ThyssenKrupp noch das weiter halten einer Minderheitsbeteiligung geprüft wird, findet Analyst Alan Spence von der Investmentbank Jeffries für dieses Vorhaben klare Worte!

Denn in seiner neuen soeben veröffentlichten Einschätzung spricht er sich für eine klare Trennung mit einem Komplettverkauf aus. Viel entscheidender dürfte für die Analysten jedoch das Gesamturteil seiner Analyse sein. Denn Spence bleibt bei seiner klaren Kaufempfehlung für den deutschen MDax-Titel. Gleichzeitig belässt er das Kursziel bei 14,75 Euro, was aus heutiger Sicht ein Gewinnpotenzial von rund sechzig Prozent entspricht!

Fazit: Wie geht es bei ThyssenKrupp nach dieser Nachricht jetzt weiter? Lohnt sich jetzt noch der Einstieg? Oder sollten Anleger lieber abwarten? Um all diese Fragen geht es in unserer großen Sonderstudie, die Sie am heutigen Sonntag ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Thyssenkrupp der letzten drei Monate.

