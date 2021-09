Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 37,70 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker



1. HJ 2021: Fortsetzung des dynamischen Kunden- und Umsatzwachstums; Deutlicher Profitabilitätsanstieg im 2. HJ erwartet; GBC-Schätzungen und Kursziel bestätigt



Umsatzentwicklung 1. HJ 2021



Die wallstreet:online AG (wallstreet:online) hat in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres ihren dynamischen Wachstumskurs weiter fortsetzen können. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die Konzernumsatzerlöse auf Pro-forma-Basis deutlich um 57,0% auf 23,80 Mio. EUR (1. HJ 2020: 15,10 Mio. EUR) angestiegen. Der Umsatzsprung wurde überwiegend von organischen Wachstumseffekten (54,0% organisch vs. 3,00% anorganisch) getragen.



Auch beim Kundenwachstum wurden neue Bestwerte erzielt. So konnte in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres die Gesamtkundenanzahl zum Halbjahresende um rund 70.000 (davon: ca. 69.000 Smartbroker-Kunden) auf ca. 187.000 (davon: ca. 142.000 Smartbroker-Kunden) deutlich gesteigert werden. Im gleichen Zug stieg das verwaltete Kundenvermögen (sog. Asset under Management - AUM) von 4,30 Mrd. EUR zum 31.12.2020 um 59,0% auf 6,80 Mrd. EUR zum 30.06.2021.



Hauptursächlich für die positive Umsatzentwicklung war das anhaltend hohe Interesse an Finanzinformationen und -produkten sowie die erneut angestiegene Gesamtreichweite der Portale infolge technischer und kommerzieller Neuerungen und Weiterentwicklungen. So konnte die Gesamtreichweite der Portale und Communities zum Ende des ersten Halbjahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ca. 37,0% auf 2,30 Mrd. Seitenaufrufe (1. HJ 2020: 1,70 Mrd.) ausgebaut werden.



In Bezug auf die Konzernumsatzzusammensetzung entfielen 71,4% der erwirtschafteten Umsatzerlöse des ersten Halbjahres auf das Stammgeschäft Social & Media. In diesem Geschäftsfeld wurden die Segmenterlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 39,0% auf 17,00 Mio. EUR deutlich gesteigert (1. HJ 2020: 12,20 Mio. EUR). Verantwortlich für diese positive Entwicklung war v.a. der 'Rückenwind' vom Kapitalmarkt und die Akquise neuer Kunden im Bereich Key Account sowie die Optimierung der Restplatzvermarktung.



