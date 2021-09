Ist der AMC-Hype vorbei oder könnte die Akzeptanz von Kryptos wie Bitcoin und Ethereum der Aktie erneut Schwung verleihen? Marktanalyst Konstantin Oldenburger zum Kurspotential der "Mutter aller Short-Squeeze-Aktien".

Anfang September konnte AMC Entertainment eigenen Angaben zufolge in den Kinos einen neuen Besucherrekord aufstellen. Auch der Umsatz stieg deutlich an. So waren es im zweiten Quartal 2020 zwischenzeitlich nur noch 18,9 Millionen US-Dollar, im zweiten Quartal 2021 aber schon wieder 444 Millionen US-Dollar.

Wie Reuters in der vergangenen Woche berichtete, will AMC künftig neben Bitcoin auch andere Kryptowährungen wie Ethereum, Bitcoin Cash und Litecoin akzeptieren. Bereits im August teilte das Unternehmen mit, bis Ende 2021 Bitcoin als Zahlungsmittel für Online-Einkäufe einzuführen.