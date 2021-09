Citi, IFC und Global Bank schließen Partnerschaft zur wirtschaftlichen Förderung von Frauen in Panama

Die gemeinsame Initiative bietet der Global Bank das erste gemeinsame Darlehensgeschäft seiner Art mit einem Darlehen in Höhe von 90 Millionen US-Dollar (20 Millionen US-Dollar, die durch Citi über drei Jahre finanziert werden, und 70 Millionen US-Dollar, die durch IFC über fünf Jahre finanziert werden). Die Einnahmen aus diesem Darlehen werden entweder für Hypotheken - Hipoteca Preferencial - für geringverdienende alleinstehende Frauen oder Unternehmen, die sich im Besitz von Frauen befinden oder von Frauen geführt werden, eingesetzt. Darüber hinaus wird die Global Bank auch mit IFC Advisory Services zusammenarbeiten, um geschlechtsspezifische Produkte und Dienstleistungen in Panama weiter zu verstärken und zu entwickeln.

„Es ist eine Ehre, Gruppen und Institutionen zu unterstützen, die versuchen, die Gleichberechtigung von Frauen in der Region zu fördern und Frauen in den Mittelpunkt der Erholung Panamas von der Corona-Pandemie zu stellen“, sagte Marcelo Gorrini, Caribbean and Central America Cluster Head und Panama Citi Country Officer. „Dies ist nicht einfach irgendeine Art von Geschäft, sondern verfügt unserer Ansicht nach über die Fähigkeit, tatsächlich einen Unterschied im Leben der Menschen zu machen, indem wir ihnen diese gezielten Finanzmittel zur Verfügung stellen, während wir uns zugleich für die Förderung von Frauen engagieren.“

Seit vielen Generationen wird für die allgemeine Gleichstellung und wirtschaftliche Förderung von Frauen in der ganzen Welt gekämpft. Diese Bemühungen wurden durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, von denen Frauen am Arbeitsplatz unverhältnismäßig stark betroffen sind, weiter erschwert. Auch in Panama war dies nicht anders - einem Land, in dem 46,5% der Frauen in den von der Krise am stärksten betroffenen Sektoren beschäftigt sind im Vergleich zu 29,6% der beschäftigten Männer.

„Das Interesse an Wohnungsbauprojekten, die für Vorzugszinssätze berechtigt sind, ist gestiegen und eine Anpassung der Versorgung ist notwendig“, sagte Jorge Vallarino, CEO der Global Bank. „Wir haben unser Hypotheken-Portfolio stetig ausgebaut und fast die Hälfte davon auf Familien mit niedrigem und mittlerem Einkommen ausgerichtet“, fügte Vallarino hinzu.