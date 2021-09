FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag über 1,17 US-Dollar stabilisiert. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1725 Dollar. Am Montag war sie mit genau 1,17 Dollar auf den tiefsten Stand seit etwa einem Monat gefallen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1738 (Montag: 1,1711) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8519 (0,8539) Euro.

Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten sorgte zunächst für ein freundliches Umfeld für den Euro. Er legte bis zum frühen Nachmittag auf 1,1749 Dollar zu. Nach überraschend stark ausgefallenen Daten aus der US-Bauwirtschaft gab der Euro seine Gewinne am Nachmittag wieder ab. Noch am Montag hatten Finanzprobleme des chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande Sorgen über die wirtschaftliche Stabilität des Landes ausgelöst. Dies hatte der Weltleitwährung Dollar Auftrieb gegeben.