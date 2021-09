NinjaRMM verzeichnet deutliche Umsatzzuwächse, angetrieben durch Home Office, internationale Expansion und die Weiterentwicklung der Produktpalette

Austin, Texas (ots/PRNewswire) - IT-Management-Softwareanbieter NinjaRMM plant

Expansion in Großbritannien und Australien, nach starkem Umsatzplus, dem Ausbau

des Kundenstamm und der Veröffentlichung von Ninja Ticketing.



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3297043-1&h=3683323983&u=http%3A%2F%2Fwww.ni

njarmm.de%2F&a=NinjaRMM , Anbieter einer einheitlichen

IT-Betriebsmanagement-Plattform gab heute ein deutliches Wachstum für das Jahr

2021 bekannt. Laut dem Unternehmen liegt der Grund dafür in der Fähigkeit, auf

Dezentralisierung setzenden Unternehmen eine sichere, schnelle und

standortunabhängige Endpunktverwaltung anbieten zu können. Im letzten Jahr

konnte das Unternehmen seine Kundenbasis um beinahe 50% auf mehr als 6.000

weltweite Partner vergrößern und kann Jahr für Jahr wiederholt eine

Umsatzsteigerung von 75% vorweisen. Im Durchschnitt konnte das Unternehmen

monatlich beinahe 300 Kunden hinzugewonnen und verfügt momentan über einen

Kundenstamm von mehr als 6.000 Unternehmen. Während NinjaRMM in eine Phase des

Hyperwachstums eintritt, haben sich frühe Investitionen in die Personal- und

Produktentwicklung mit einer Rekordzahl von Plattform-Updates und Produkten

ausgezahlt, die als Treibstoff für weiteres Wachstum dienen werden.







übertroffen und das ist der Verdienst unserer hervorragenden Führungskräfte, die

NinjaRMM jeden Tag vorantreiben", sagte Sal Sferlazza, CEO von NinjaRMM. "Die

Investitionen, die wir im gesamten Unternehmen getätigt haben, sorgen dafür,

dass wir unserer Plattform in immer kürzeren Zeitabständen Verbesserungen

hinzufügen können, von denen unsere Kunden direkt profitieren. Ich bin mir

sicher, dass IT-Führungskräfte unseren Weg zur Marktführerschaft genau

beobachten und auf die transformative Kraft aufmerksam werden, die unserer

Technologie innewohnt."



Expansion in den USA und darüber hinaus



Die Umstellung auf eine vollständig dezentralisiert arbeitende Belegschaft

bremste die Einstellung neuer Mitarbeiter bei NinjaRMM in 2021 nicht aus, so

dass sich die Zahl der weltweit beschäftigten auf 320 verdoppelte. Besonders

hervorzuheben ist der Zugang zweier neuer Führungskräfte bei NinjaRMM: Chief

Revenue Officer Dean Yeck (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3297043-1&h=83974

9633&u=https%3A%2F%2Fwww.prnewswire.com%2Fnews-releases%2Famid-record-growth-and

-global-expansion-ninjarmm-names-dean-yeck-as-chief-revenue-officer-301243060.ht

ml&a=Chief+Revenue+Officer+Dean+Yeck) sowie Chief Technology Officer Shane

Stevens (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3297043-1&h=1913934269&u=https%3A%2

F%2Fwww.prnewswire.com%2Fnews-releases%2Friding-high-growth-ninjarmm-hires-new-c Seite 2 ► Seite 1 von 3



