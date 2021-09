Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Kampf gegen Diesel & lukrative Corona-Bussgelder – TE Wecker am 23. September 2021 Neue WHO Grenzwerte: Der Kampf gegen den Diesel kann weitergehen. Spritpreise so hoch wie seit 8 Jahren nicht mehr. Drei Millionen Menschen in Europa können nicht mehr richtig heizen. Lukrative Corona-Bussgelder. Ungeimpfte sollen keine …