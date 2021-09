Landgericht spricht Verbraucher im Fiat-Abgasskandal nagelneues mangelfreies Wohnmobil von Hymer zu / Dr. Stoll & Sauer erstreitet Sensationsurteil

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Lahr (ots) - Sensation am Landgericht Oldenburg im Diesel-Abgasskandal vonFiat-Chrysler. Erstmals hat die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer mit Urteil vom 2.September 2021 die Neulieferung eines Wohnmobils erstritten. Der Händler mussein mangelfreies, fabrikneues, typengleiches Ersatzfahrzeug aus der aktuellenSerienproduktion des Herstellers Hymer mit gleichartiger und gleichwertigertechnischer Ausstattung nachliefern (Az. 4 O 767/21). Der Verbraucher hatte inder zweijährigen Gewährleistung geklagt. Für die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer sindsolche Klagen die einfachste Art, ein im Abgasskandal verwickeltes Fahrzeug ohneNutzungsentschädigung abzustoßen. Die Kanzlei rät betroffenen Verbraucherndeshalb zur anwaltlichen Beratung im kostenlosen Online-Check(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) . Die Inhabervertreten derzeit den Verbraucherzentrale Bundesverband in derMusterfeststellungsklage gegen die Daimler AG. (https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/musterfeststellungsklage-mercedes) Bereits 2020 haben Dr. RalfStoll und Ralph Sauer für 260.000 VW-Kunden einen 830-Millionen-Euro- Vergleich(https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/abgasskandal/diesel-abgasskandal-vw-zahlt-teilnehmer-der-musterfeststellungsklage) mit ausverhandelt.Dr. Stoll & Sauer mit nächstem Diesel-Urteil gegen Fiat-ChryslerDie Verbraucher-Kanzlei Dr. Stoll & Sauer hat ein weiteresverbraucherfreundliches Urteil im Abgasskandal von Fiat Chrysler Automobiles(FCA, jetzt Stellantis) erstritten. Das Landgericht Oldenburg verurteilte diesesMal den Händler zur Neulieferung eines Wohnmobils - ohne Nutzungsersatz. Hierdas aktuelle Urteil kurz zusammengefasst:- Der Kläger kaufte im Januar 2020 ein Wohnmobil des Herstellers Hymer für69.900 Euro. Das Modell Exsis T 768 ist mit einem für das Basisfahrzeug FiatDucato typischen 2,3-Liter-Motor mit 150 PS der Euronorm 6b ausgestattet. DieMotorkennung lautet: F1AGL411C.- Die Multijet-Motoren sind nach Ansicht der Kanzlei so konstruiert worden, dassdie gesetzlich vorgeschriebene Abgasnachbehandlung ca. 22 Minuten nach jedemMotorstart deaktiviert wird. Da der Testlauf auf einem Abgasprüfstand nur ca.20 Minuten andauert, führt die Deaktivierung der Abgasnachbehandlung dazu,dass in der Prüfungssituation der Anschein vermittelt wird, das Fahrzeug würdeden für Fahrzeuge der Euro-6-Klasse gesetzlich vorgeschriebenenMindestgrenzwert für NOx-Mengen genügen. Tatsächlich beträgt das realeAbgas-Emissionsverhalten insgesamt das 19-Fache und übersteigt somit