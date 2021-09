Anlass der Studie: H1/21 Ergebnisse

Empfehlung: Kaufen

seit: 23.09.2021

Kursziel: EUR78,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie auf BUY herauf und bestätigt sein Kursziel von EUR 78,00.



Zusammenfassung:

Die Umsatzerlöse in H1/21 in Höhe von EUR20,3 Mio. (FBe EUR21,0 Mio.; H1/20: EUR16,5 Mio.) lagen nahe an unserer Prognose und stammten aus Gebühren für Entwicklungsarbeiten an den auslizenzierten Biosimilar-Kandidaten FYB201 (Referenzprodukt: Lucentis) und FYB203 (Referenzprodukt: Eylea) sowie aus Zahlungen für die Erbringung von Entwicklungsdienstleistungen für das Joint Venture FYB202 (Referenzprodukt: Stelara). Der EBITDA-Verlust weitete sich jedoch von EUR-1,7 Mio. in Q1/21 auf EUR-8,0 Mio. in Q2/21 aus, und das EBITDA für H1/21 lag mit EUR-9,7 Mio. (H1/20: EUR-0,9 Mio.) unter unserer Schätzung von EUR-5,0 Mio. Der höhere Verlust in Q2/21 ist auf erhöhte Investitionen sowohl in den Covid-19 Medikamentenkandidaten FYB207 vor dem Start der klinischen Studien in H1/22 als auch in den Biosimilarkandidaten FYB206 (Referenzprodukt noch nicht bekannt) zurückzuführen. Wir erwarten, dass die Ausgaben für FYB206 und FYB207 in Q3 und Q4 unter dem Niveau von Q2 liegen werden und sehen das EBITDA für das Gesamtjahr nun bei EUR-15,1 Mio. (vorher: EUR-10,1 Mio.). Formycon hat bereits Material im Pilotmaßstab für präklinische In-vivo-Studien von FYB207 hergestellt und mit der Umstellung auf eine groß angelegte GMP-basierte (Good Manufacturing Practice) Produktion für die Belieferung klinischer Studien begonnen. Das Unternehmen hat auch die gesamte Infrastruktur für die Durchführung präklinischer In vivo-Studien und den Beginn der klinischen Entwicklung mit erfahrenen Vertragsunternehmen aufgebaut. Wir gehen davon aus, dass das Produkt nach erfolgreicher Beantragung einer Notfallzulassung im Jahr 2023 auf den Markt kommen wird. Die liquiden Mittel beliefen sich zum Ende von H1/21 auf solide EUR33,6 Mio. Höhere H1/21-Verkäufe von Eylea als wir modelliert hatten, veranlassen uns, unsere Bewertung für FYB203 anzuheben und gleichen die Folgen der Prognosesenkung für 2021 auf unsere Bewertung aus. Unsere Zahlen für 2022 sind weitgehend unverändert. Wir stufen unsere Empfehlung von Hinzufügen auf Kaufen hoch, da das Aufwärtspotenzial gegenüber unserem unveränderten Kursziel von EUR78,00 nun mehr als 25% beträgt.



Rating: Kaufen

Analyst: