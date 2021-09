EnWave unterzeichnet abgabenpflichtige Lizenz mit zweitem großen US-Cannabis-Multi-State-Betreiber und erhält Auftrag für 120kW REV-Maschine zur Inbetriebnahme im Jahr 2021

EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) ("EnWave" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/enwave-corp/) gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen abgabenpflichtigen kommerziellen Lizenzvertrag (die "Lizenz") mit einem zweiten großen US-amerikanischen Cannabis-Multi-State-Operator ("MSO") unterzeichnet hat. Der MSO ist einer der größten nordamerikanischen Cannabisproduzenten. Diese Lizenz gewährt dem MSO die Rechte zur Nutzung der REV-Technologie für die schnelle und schonende Verarbeitung von großen Mengen an hochwertigem Cannabis.

Die MSO erwirbt außerdem eine 120-kW-Radiant Energy Vacuum ("REV")-Großanlage für den Einsatz in ihrer bestehenden Zuchtanlage. Die 120-kW-REV-Maschine wird voraussichtlich noch vor Ende des Kalenderjahres 2021 in Betrieb genommen werden.

Bevor sich die MSO für die REV-Technologie entschied, führte sie umfangreiche Tests durch, um die Vorteile der REV-Trocknung im Vergleich zu etablierten Methoden zu bestätigen. Bei den Tests wurde REV als Trocknungsmethode für mehrere Sorten verwendet und es wurden mehrere kontrollierte Benchmark-Studien durchgeführt, um den verbesserten Erhalt von Terpenen und Cannabinoiden zu bestätigen. Der Terpen- und Cannabinoidgehalt der REV-getrockneten Proben war der konventionellen raum- bzw. regalgetrockneten Blüte deutlich überlegen. Außerdem war das Raucherlebnis von REV-getrocknetem Cannabis im Vergleich zu herkömmlichen Produkten nicht zu unterscheiden.

Bei den Tests des MSO kam das Terpene Max-Trocknungsprotokoll von EnWave zum Einsatz, das eine schnelle, schonende Trocknungsmethode bietet, bei der dem Cannabis bei kontrollierten, niedrigen Temperaturen, die unter dem Punkt liegen, an dem eine Decarboxylierung stattfindet, gleichmäßig Feuchtigkeit entzogen wird. Im Vergleich zu anderen Trocknungsmethoden können die REV-Protokolle so angepasst werden, dass die Terpene besser erhalten bleiben, während gleichwertige oder höhere Cannabinoide erhalten bleiben. In der Regel bleiben bei Cannabisblüten, die mit dem Terpene Max-Programm getrocknet werden, mehr als 10 % mehr Terpene erhalten als bei raum- oder regalgetrockneten Blüten. Auch die biologische Belastung wird bei Verwendung ausgewählter REVTM-Protokolle erheblich reduziert. Die Trocknungszeiten werden mit der REV-Technologie von mehreren Tagen auf weniger als zwei Stunden reduziert.