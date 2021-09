Gupshup übernimmt branchenführende RCS-Plattform Dotgo

Gupshup, der führende Anbieter im Bereich Conversational Messaging, hat heute die Übernahme des in New Jersey ansässigen Unternehmens Dotgo bekannt gegeben. Dotgo ist weltweiter Branchenführer im Bereich RCS Business Messaging (RBM) mit preisgekrönten Technologien wie RichOTP , RichSMS, Bot Store und MaaP (Messaging-as-a-Platform), die das Wachstum von RCS Business Messaging beschleunigen. Als starker Partner von Google , Mavenir, Synchronoss, Vodafone und Orange verwaltet Dotgo RBM in mehreren Märkten und betreibt den weltweit größten RBM-Hub mit globaler Konnektivität zu RCS-Nutzern rund um den Globus. Dotgo ist hervorragend aufgestellt, um Marken mithilfe einfacher APIs bei der Integration des RCS-Kanals in ihre Kundenkommunikation zu helfen – sei es für Vertrieb, Support, Serviceleistungen oder sonstige Geschäftsprozesse.

Dotgo wurde von einem Gründerteam mit langjähriger Erfahrung mit technologischer Innovation aufgebaut und ist Absolvent der Cohort 6 des IIT Startups Accelerator. Im Jahr 2021 erlebte Dotgo einen Wachstumsschub, als RCS in Nordamerika, Europa, Indien, Brasilien und Nigeria den Markt eroberte. Dotgos MaaP, das in Partnerschaft mit der Google Jibe-Plattform bereitgestellt wird und in Jibe bereits vorintegriert ist, wurde von mehreren Mobilfunkbetreibern für den Betrieb von RCS Business Messaging ausgewählt. Im Mobile Ecosystem Forum und bei der GSMA hat Dotgo maßgeblich zur Definition von Standards und Prozessen für RCS Business Messaging beigetragen.

Dotgo wird in erheblichem Umfang den Erfolg der Conversational-Messaging-Plattform von Gupshup unterstützen, die es Unternehmen und Entwicklern ermöglicht, attraktive Kundenerlebnisse zu entwickeln. Darüber hinaus plant Gupshup, die tiefreichende Erfahrung und Präsenz von Dotgo in Afrika zu nutzen, um dort zu expandieren.

„Konversationelle Erlebnisse werden immer mehr zum Schlüsselelement der Interaktion zwischen Unternehmen und Kunden, und der RCS-Messaging-Kanal ist dabei ein wichtiger Wegbereiter“, so Beerud Sheth, Mitbegründer und CEO von Gupshup. „Die Produktinnovation, Marktdurchdringung und Pionierrolle von Dotgo im RCS-Ökosystem sind sehr beeindruckend. Gemeinsam werden wir in der Lage sein, Unternehmen und Entwicklern ein breiteres Spektrum an Conversational-Messaging-Lösungen anzubieten. Wir freuen uns, Dotgo in der Gupshup-Familie willkommen zu heißen.“