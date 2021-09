Sasol verpflichtet sich zu Netto-Null-Emissionen bis 2050 und verdreifacht seine angestrebte Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2030

Im Einklang mit seinen Zielen für 2050 hat Sasol sein im vergangenen Jahr angekündigtes Emissionsreduktionsziel für 2030 Scope 1 und 2 Treibhausgase (THG) von ursprünglich 10% für seine Aktivitäten in Südafrika auf 30% für sein Energie- und Chemiegeschäft im Vergleich zu Jahr 2017 erhöht. Das Unternehmen führt außerdem ein Ziel zur Verringerung der Treibhausgasemissionen nach Scope 3 für sein Energiegeschäft ein, ausgehend vom Basisjahr 2019. Andere Unternehmen sind ähnliche Verpflichtungen eingegangen.

„Unser Ziel für 2030 basiert auf detaillierten Bewertungen und Modellierungen und kann ohne Veräußerungen und Kompensationen erreicht werden, durch die direkte Dekarbonisierung unserer bestehenden Anlagen", sagte Fleetwood Grobler, Präsident und Chief Executive Officer von Sasol.

„Dies wird durch eine Mischung aus Energie- und Prozesseffizienz, Investitionen in erneuerbare Energien und eine Umstellung auf Erdgas als Übergangsrohstoff für unsere Wertschöpfungskette im südlichen Afrika erreicht. Diese Lösungen sind bekannt und größtenteils unter unserer eigenen Kontrolle, und die erforderlichen Investitionen sind kosteneffizient, so dass wir in unserem Geschäft hohe Renditen erzielen können, die über den Kapitalkosten liegen."

Über das Jahr 2030 hinaus verfügt Sasol über mehr als einen realistischen Weg, um sein Netto-Null-Ziel bis 2050 zu erreichen. Das Unternehmen hat verschiedene Optionen zur Umgestaltung seiner Wertschöpfungskette im südlichen Afrika durch eine schrittweise Verlagerung seiner Rohstoffe weg von Kohle, übergangsweise hin zu mehr Gas und dann langfristig zu grünem Wasserstoff und nachhaltigem Kohlenstoff, wenn sich die Wirtschaftlichkeit dieser Optionen verbessert.

„In einer unsicheren Zukunft bietet dieser Ansatz Flexibilität und ermöglicht es uns, umzuschwenken, wenn kosteneffiziente Abhilfemaßnahmen zur Verfügung stehen. Außerdem vermeiden wir so die Bindung an eine bestimmte Infrastruktur und überflüssige Kapitalausgaben", so Grobler.

Sasols firmeneigene Fischer-Tropsch (FT)-Technologie ist besonders gut geeignet, um in einer kohlenstoffarmen Zukunft eine bedeutende Rolle zu spielen, und bietet attraktive neue und aufkommende Möglichkeiten der Wertschöpfung.