DAX-FLASH Nach Bundestagswahl leicht im Plus - 'Anleger sind gelassen' Der Dax wird am Montag nach dem Wahlsieg der SPD bei der Bundestagswahl etwas höher erwartet. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit plus 0,44 Prozent auf 15 600 Punkte. Nach dem vorläufigen …