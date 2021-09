IuteCredit platziert Anleihevolumen in Höhe von 75 Mio. Euro – Finaler Zinskupon von 11% p.a.

Emissionsvolumen deutlich erhöht – die IuteCredit Group hat ihre neue Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN: XS2378483494) im Volumen von 75 Mio. Euro platziert. Die Anleihe-Emission (öffentliches Angebot an Privatanleger in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland) war deutlich überzeichnet, so dass IuteCredit das Anleihevolumen von zunächst 50 Mio. Euro auf 75 Mio. Euro erhöht hat. Der finale Zinskupon der Anleihe wurde auf 11% p.a. festgelegt, der halbjährlich ausgezahlt wird. Die erste Zinszahlung erfolgt am 6. April 2022.

Laut IuteCredit werden alle eingereichten Retail-Zeichnungen in Höhe von insgesamt 20 Mio. Euro vollständig zugeteilt. Davon entfallen knapp 18 Millionen Euro auf mehr als 2.500 Kleinanleger aus dem Baltikum. Rund 75% des gesamten Emissionsvolumens werden unter teilweiser Berücksichtigung von Zeichnungsaufträgen an mehr als 30 institutionelle Investoren in ganz Europa vergeben. Der erste Handelstag an der Börse Frankfurt ist am 6. Oktober 2021 und an der Nasdaq Tallinn Stock Exchange am 7. Oktober 2021 vorgesehen.