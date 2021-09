Kaum zu glauben, aber wahr: Ein kleiner Hamster sorgt für Aufsehen in der Welt der Kryptowährungen. Der Nager handelt aktiv mit Kryptos und konnte dabei schon einige Erfolge verbuchen.

Seit Juni 2021 ist ein Hamster aktiv am Handel mit Kryptowährungen beteiligt und das mit Erfolg. Was nach einem Scherz klingt, ist Realität. Mr. Goxx heißt der Nager und lebt in einem der wohl hochmodernsten Hamsterkäfige weltweit. Durch seine Bewegungen steuert der Hamster, welche Kryptowährung gekauft oder verkauft werden soll. Sein Hamsterrad wurde so präpariert, dass wenn er darin rennt, durch Zufallsprinzip eine Währung ausgesucht wird. Zwei Tunnel stehen Mr. Goxx dann zur Verfügung und entscheiden darüber, ob diese gekauft oder verkauft werden soll. Das ganze Prinzip wird auch ausführlich in einem Youtube-Video erklärt.