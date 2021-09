PyroGenesis unterzeichnet Joint-Venture-Vereinbarung über den Bau und Betrieb von Anlagen zur Umwandlung von Aluminiumschlackerückständen in hochwertige chemische Produkte

Montreal, Quebec (27. September2021) - PyroGenesis Canada Inc. (http://pyrogenesis.com) (NASDAQ: PYR) (TSX: PYR) (FWB: 8PY), ein High-Tech-Unternehmen (im Folgenden „Unternehmen“ oder „PyroGenesis“ genannt), das fortschrittliche Plasmaprozesse und nachhaltige Lösungen zur Reduzierung von Treibhausgasen entwickelt, produziert und vermarktet, freut sich, heute in Bezugnahme auf seine Pressemeldung über die Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2021 (Abschnitt „Ausblick“) vom 16. August bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einem führenden Rückstandsverarbeiter (der „Partner“) Joint-Venture- und Lizenzvereinbarungen (beide zusammen das „JV“) zur Umwandlung von Schlacken in hochwertige chemische Produkte unterzeichnet hat.

„Dies ist eine sehr interessante Ergänzung zu PyroGenesis’ Angeboten, da es perfekt in das bestehende Portfolio von PyroGenesis an Abfallmanagement-Dienstleistungen für die Aluminiumindustrie passt, und das zu einer Zeit, in der die Aluminiumpreise unsere Kerntechnologie noch wertvoller machen. Dieses JV festigt nicht nur unser Drosrite-Angebot, sondern ist auch in der Lage, ein Downstream-Problem zu lösen, das die Branche zunehmend quält: Wie man mit Schlacken umgeht, die immer mehr reguliert und aus Deponien verbannt werden“, sagte P. Peter Pascali, CEO und Chair von PyroGenesis. „Dies ist die ultimative Geschäftsstrategie, bei der wir mit sehr wenig zusätzlichem Aufwand zusammen mit Drosrite eine separate, überzeugende grüne Lösung verkaufen können, die Drosrite zudem noch mehr wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit sichert.“

Dieses 50:50-JV wird sich auf den Bau, die Installation und den Betrieb von Anlagen zur Aufwertung von Schlackerückständen weltweit richten. Zu diesem Zweck sicherte sich PyroGenesis über das JV eine exklusive Lizenz für eine patentierte und neuartige Technologie, die Schlackerückstände in hochwertige chemische Produkte umwandeln soll. Gemäß den Bedingungen des JV gilt der exklusive Zugang zu der Technologie zunächst für Projekte in Nordamerika und in Ländern des Golfkooperationsrates. Nach erfolgreichem Abschluss des ersten Projekts wird der exklusive Zugang zur Technologie erweitert und umfasst praktisch den Großteil der Welt. Diese Schlacken werden derzeit entweder (i) deponiert (was von den Regulierungsbehörden zunehmend verboten wird) oder (ii) als billiges Flussmittel an die Zementindustrie verkauft.