Wenige Tage nachdem die chinesische Regierung den Handel mit Kryptowährungen für illegal erklärt hat, steht die Krypto-Branche noch unter Schock. Nun winken schärfere Restriktionen aus den USA.

Die People's Bank of China hatte am Freitag erklärt, dass alle Transaktionen in Verbindung mit Kryptowährungen illegal seien. Verboten seien auch ausländische Onlinedienste, die Chinesen den Zugriff auf Digitalwährungen ermöglichten. Mit diesen Maßnahmen wolle die Regierung gegen Spekulationen mit Kryptowährungen vorgehen, um das Vermögen der Bürger sowie die wirtschaftliche, finanzielle und soziale Ordnung zu schützen, heißt es in der Mitteilung der Zentralbank weiter.

Einst der Hauptstandort für Krypto-Mining, hat Peking nun ein landesweites Verbot für das „Schürfen“ von Kryptowährungen ausgegeben. Es scheint so, als würde die Regierung den Weg für eine eigene, staatlich kontrollierte Digitalwährung frei machen. Der Digital-Yuan gelte als weit fortgeschritten und werde in Feldversuchen bereits getestet, schreibt Tagesspiegel.