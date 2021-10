Das Monatsminus wurde beim Deutschen Aktienindex am Donnerstag noch einmal bestätigt. Ein schwacher DAX beschäftigte uns somit im heutigen Handel bis zum Ende des Monats.

Ask 11,16

Ask 9,14

Schwacher September endet mit Gap-close

Wie am Mittwoch konnte der DAX auch am Donnerstag den Start sehr dynamisch vollziehen. Eine Kurslücke skizzierte sich bereits in der Vorbörse, als der DAX die Hochs vom Mittwoch überschreiten konnte.

Andreas Bernstein skizzierte im Livestream am Morgen die ersten Indikationen für den Deutschen Aktienmarkt und nahm sich einiger Themen an. Denn vom Mittwoch aus betrachtet positionierte sich die Marktteilnehmer in der bekannten Range mit Ausrichtung auf die Oberseite. Die Vorbörse stimmte mit 15.440 Punkten entsprechend optimistisch und könnte diese Bewegung von gestern fortsetzen.

Der Monat September sollte damit aber nicht mehr im Gewinn landen, denn dafür müsste der Index stark ansteigen und die 16.000 erreichen.

Thematisch widmeten wir uns noch einmal dem Automobilsektor. Nachdem gestern speziell über Volkswagen gesprochen wurde, steht heute als Überblick der Gesamtmarkt im Fokus. Es ist vor dem Hintergrund der Lieferengpässe nicht verwunderlich, dass die Gebrauchtwagenpreise anziehen und dies auch im Chart Monat für Monat in diesem Jahr sichtbar wird. Was heisst dies in der Praxis?

Weiterhin stand die Alphabet-Aktie im Fokus. Nach dem Vorwürfen Russlands an die Videoplattform YouTube nach Sperrungen von einzelnen Kanälen in Deutschland könnte dies politisch brisant werden. Russland wirft mit dem Wort "Medienkrieg" etwas vor, worauf wir meines Erachtens wenig Einfluss haben. Welche Fakten muss man zu YouTube und dem Betreiber Google wissen? Ein "Fun Fact" darf hier nicht fehlen, aber auch der Blick auf die Ergebnisse und Umsätze des Internetriesen.

Vom Start weg wurden die Hochs des Vortages aus dem Handel genommen und wenig später mit 15.448 ein neues Zwei-Tage-Hoch markiert. Das Momentum reichte jedoch nicht bis zum Move an die 15.500 zurück, wo wir am Dienstagmorgen die größere Entscheidung im Chartbild vollzogen hatten.

Die folgende Konsolidierung führte den Index zum Schlusstand des Vortages zurück. Über genau diese Volatilität sprachen wir mit Ingmar Königshofen zum Mittag:

Dabei konnte sich der DAX nach dem Auspendeln zur Wochenmitte am letzten Handelstag des Monats kaum für eine Richtung entscheiden. Anfängliche Gewinne schwanden zum Mittag und die Saisonalität mit der Historie eines schwachen Septembers dürfte damit erneut bestätigt werden

Ingmar Königshofen gibt vor dem Hintergrund der Volatilität einen Ausblick auf den Herbst und bringt drei spannende Aktienwerte mit. Die Banco Santander kauft eigene Aktien zurück und erhöht die Dividende. Dies könnte bei der Aktie zu einem Ausbruch über 3,50 Euro führen, wie das Chartbild aufzeigt.

Zweiter Wert war GEA, die ihre Ergebnisse für das Gesamtjahr und nächstes Geschäftsjahr deutlich anhoben. Die Aktien tendieren in Richtung Jahreshoch.

Ebenfalls spannend war Netflix, nachdem die koreanische Serie "Squid Game" stark nachgefragt wird. Die Netflix-Aktie notiert auf einem Allzeithoch und Ingmar bleibt begeisterter Anhänger dieses Produktes.

Für den Nasdaq hatte dies aber nur eine kurze Implikation am Nachmittag. Die Kurslücke wurde wenig später ebenso wie beim Dow Jones geschlossen. Dies schwor ebenso Druck am Deutschen Aktienmarkt herauf, der zum Schlusskurs von Dienstag zurückfiel und erst bei 15.252 Punkten zum Stillstand kam. Dort war auch der Schlusskurs letztlich verankert.

Hintergrund waren kurz zuvor die gestiegenen Verbraucherpreise aus Deutschland. Der Aufschlag beträgt 4,1 Prozent. Zum Vergleich: Das gab es zuletzt im Jahr 1993.

Die Volatilität stieg damit erneut etwas an und umfasste heute 200 Punkte. Sie ist an diesen Tagesparametern abzulesen:

Eröffnung 15.434,33 Tageshoch 15.448,52 Tagestief 15.252,92 Vortageskurs 15.365,27 Schlusskurs 15.260,69

Nachbörslich gab es weitere Abgaben, die in diese, Chartbild der LS-Exchange mit dargestellt sind:

Vor allem der Dow Jones ist schwach und schlittert auf einen Verlust von über drei Prozent diesen Monat zu. Das ist dann der schlechteste Börsen-September seit sechs Jahren.

Welche Bewegungen gab es bei den DAX-Aktien?

Blick auf die DAX-Aktien

Einige der sonst defensiven Werte gerieten heute unter Druck. Zu nennen ist dabei eine RWE, eine Deutsche Post aber auch eine Volovia.

Unter den Gewinnern waren Merck, Symrise und Fresenius SE zu finden, die ohne Meldungen heute profitierten und damit teilweise ein Anker im sonst schwierigen Marktumfeld waren.

Alle Tops und Flops des heutigen Handelstages sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

Doch keine Ruhe im Tageschart

Der Tageschart zeigt nun wieder deutlicher nach unten und könnte zum Start des neuen Monats an Dynamik zulegen. Eine Kurslücke unter 15.200 trennt den Index noch vom schlechtesten Börsentag des Monats, bei dem der DAX der 15.000er-Marke sehr nah kam.

Entlädt sich diese Situation zum Wochenausklang?

Anleger sind gespannt, wie stark das Thema Inflation morgen wieder bewertet wird. So skizziert sich der Tageschart:

Damit erlebte der DAX das erste schwache Quartal seit dem Corona-Crash im März 2020.

Darauf gehen wir Morgen wieder gegen 8.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal der LS-Exchange mit einem Livestream ausführlich ein und skizzieren die ersten Impulse für den Handelstag. Später folgt ein Interview mit unserem Händler.

Weitere Informationen

