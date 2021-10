Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment und StoryZoo gehen eine Content-Partnerschaft ein

DGAP-News: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Kooperation

05.10.2021 / 09:00

Your Family Entertainment und StoryZoo gehen eine Content-Partnerschaft ein



München, den 5. Oktober 2021 - Your Family Entertainment AG (YFE), ein führendes Unternehmen von hochwertigen Kinder- und Jugend-Unterhaltungsprogrammen, und das Produktionsunternehmen StoryZoo haben eine Content-Partnerschaft für die deutschsprachigen TV- und Digital-Sender der YFE abgeschlossen. Ab November 2021 wird YFE nun auch StoryZoo-Serien auf ihren linearen und digitalen Plattformen ausstrahlen. Dazu gehören die Serien "StoryZoo Abenteuer im Zoo" und "StoryZoo Kinderlieder", die auf den Sendern Fix&Foxi TV und RIC TV zu sehen sein werden.



Die YFE verfügt über eine Bibliothek von mehr als 3.500 Episoden an hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für die ganze Familie und vertreibt diese Inhalte weltweit. Daneben besitzt die YFE Rechte an vielen bekannten und beliebten Marken wie Fix & Foxi, Moorhuhn, Ric der Rabe.