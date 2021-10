STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Gegenüber dem vorwöchentlichen Schlusskurs von 170,53 Prozentpunkten startete der Euro-Bund-Future mit einem ordentlichen Abschlag von 42 Basispunkten in die neue Handelswoche. Am Dienstagnachmittag setzte eine Abwärtsbewegung ein, die den Euro-Bund-Future bis Mittwochvormittag auf 169,12 Prozentpunkte drückte. Bis Donnerstagmorgen erholt sich der Euro-Bund-Future wieder etwas und notiert bei 169,48 Prozentpunkten. Dies entspricht derzeit einer Rendite von -0,18%. In der Vorwoche lag die Rendite noch bei -0,21%. Im Wochenvergleich stieg auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe von 0,28% auf 0,34% an.

Anlegertrends

Zwei neue Anleihen der USA

Die Vereinigten Staaten von Amerika besorgen sich über zwei neue Anleihen frisches Kapital am Markt. Die erste Anleihe (WKN A3KWYA) verfügt über ein Emissionsvolumen von 67,23 Milliarden US-Dollar und wird am 30.09.2023 zurückbezahlt. Der Nominalzinssatz der Anleihe beläuft sich auf 0,25%. Die zweite Anleihe (WKN A3KWYC) weist ein Emissionsvolumen von 69,47 Milliarden US-Dollar auf. Bei einer Fälligkeit zum 30.09.2028 gewähren die USA ihren Gläubigern hier eine Verzinsung von 1,25%. Bei beiden Anleihen finden die Zinszahlungen halbjährlich statt. Der nächste anteilige Zinszahlungstermin steht somit am 31.03.2022 vor der Tür. Sowohl der Mindestbetrag der handelbaren Einheit als auch die kleinste übertragbare Einheit belaufen sich bei beiden Anleihen auf privatanlegerfreundliche 100 US-Dollar. Mit einem Rating von AA+ werden die USA von S&P derzeit als sichere Anlage eingestuft.