Abschiedsbesuch Kanzlerin Merkel in Israel - Iran als Thema

TEL AVIV/BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist für politische Gespräche nach Israel gereist. Es ist ihre siebte Reise nach Jerusalem als Regierungschefin und ihr Abschiedsbesuch. Am Sonntag wird sie unter anderem Ministerpräsident Naftali Bennett, Präsident Izchak Herzog und Außenminister Jair Lapid zu Gesprächen treffen - erstmals seit Amtsantritt von Präsident und neuer Regierung in Israel im Sommer. Am Nachmittag ist ein Besuch von Merkel und Bennett in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem geplant.

Adi Kantor, Forscherin am Europa-Forschungsprogramm des INSS, sagte, die Kanzlerin sei hoch angesehen in Israel - in allen politischen Lagern. "Wir haben verstanden, dass sie eine sehr wahre Freundin für die israelischen Juden und die Juden in Deutschland ist", sagte Kantor.