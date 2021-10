Anfang Oktober stellten wir eine Stagnation der Indizes im dritten Quartal fest, was auf einen Wendepunkt an den Weltbörsen hindeutet.

07.10.2021 - Anfang Oktober stellten wir eine Stagnation der Indizes im dritten Quartal fest, was auf einen Wendepunkt an den Weltbörsen hindeutet. Den Anlegern ist nicht entgangen, dass die Inflation bzw. die Verlangsamung der monetären Katalysatoren einem geradlinigen Anstieg der Indizes nicht förderlich ist und sogar zu einer beginnenden Rotation an den Märkten führen könnte. Ein allmählicher Ausstieg aus der "vierten Welle" des Virus setzt nämlich alle unsere Bewegungen frei und beschleunigt die Erholung der Wirtschaftstätigkeit. So hat Frankreich bereits wieder das Arbeitslosenniveau von vor der Pandemie erreicht. Der Auftragsbestand der Unternehmen hat den Rekordstand von 2000 erreicht. Diese Beschleunigung des Aufschwungs macht es umso schwieriger, alles gleichzeitig in unseren Volkswirtschaften wieder in Gang zu bringen. Hierzu zählen die Versorgungsschwierigkeiten im Zusammenhang mit den Engpässen, die bei der Reaktivierung der Versorgungsketten aufgetreten sind, sowie die Spannungen im weltweiten Warentransport und der Mangel an Halbleitern, die sehr viele Sektoren betreffen. Der jüngste Anstieg der Energie- und Rohstoffpreise im Allgemeinen (z. B. Gas, Öl, Stahl) ist zum Teil eine Folge davon. Hinzu kommt die Verschlechterung des sozioökonomischen Klimas in China, die in den letzten Wochen Alarmzeichen der Instabilität ausgelöst hat.

Schließlich tritt das globale Wachstum in eine neue Phase ein, deren Gewinner möglicherweise nicht die Gewinner der Pandemie sind (sektorale Rotation). Das Aktienmarktpotenzial erweist sich als unregelmäßiger (Rückkehr der Volatilität).

In diesem Zusammenhang bleiben die Teilfonds der Clartan SICAV hoch investiert, da das Wertsteigerungspotenzial unserer Positionen nach wie vor erheblich ist und in dieser neuen Phase realisiert werden könnte. Diese Strategie - die strukturelle Value-Strategie von Clartan - hat zwar unsere jüngste relative Performance geringer ausfallen lassen (mit einer im Vergleich zu den Indizes weniger schmeichelhaften Aktienentwicklung), aber die wirtschaftliche Lage und die sich abzeichnende Rotation der Aktienmärkte bieten Chancen für rationale Investitionen. Dies gilt z.B. für Aktien wie EasyJet oder Elis, die durch ihren "Covid"-Status benachteiligt worden waren und nun wieder an Boden gewinnen, wobei sie erhebliche Abschläge hinnehmen mussten. Unternehmen wie Atos oder Vivendi verhielten sich ähnlich. In dieser Phase, in der die Märkte nach einem neuen Gleichgewicht im Spannungsfeld aus wirtschaftlicher Erholung und Beugung unserer Geldpolitik suchen, besteht unsere Aufgabe als Investoren darin, Unternehmen für Unternehmen die Langlebigkeit und das Potenzial der Firmen herauszuarbeiten, mit Fokus auf eine korrekte Preisbestimmung und attraktive Rendite für die kommenden Jahre.





