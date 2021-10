Nicht leicht aber machbar

Die Suche nach geeigneten nachhaltigen Finanzprodukten ist zeitintensiv; kann sich aber lohnen.

Die Suche nach geeigneten nachhaltigen Finanzprodukten ist zeitintensiv; kann sich aber lohnen. Gegenwärtig kommt wer Geld anlegt kaum an der ESG-Evolution vorbei. Das Angebot wächst stetig; ebenso, wie die Nachfrage auch. Für Privatanlegerinnen und -anleger, die ihr Vermögensmanagement eigenständig in die Hand nehmen, ist es nicht leicht sich im „grünen Produktedschungel“ zurechtzufinden. Zumal es einiges zu beachten gibt.

Die erste Frage, die jeder für sich beantworten muss, lautet: Was genau will und suche ich eigentlich? Wie grün, wie sozial, wie gut geführt soll es sein? Konzentriere ich mich auf bestimmte thematische Ideen, stehen vielleicht spezielle Branchen im Fokus, was darf auf keinen Fall mit dabei sein, wie schaut es mit meiner Renditeerwartung aus, wie lange möchte ich mein Produkt tatsächlich halten, gibt es Regionen, die per se ausscheiden können und einiges mehr. Bei Investitionen in nachhaltige Wertpapiere stellen sich also, abgesehen von den ansonsten auch üblichen Chance-Risiko-Fragen einige mehr, die auch nicht außer Acht gelassen werden sollten; zumindest dann nicht, wenn man es mit der Geldanlage ernst nimmt.