Portofino entsendet Team zum Lithiumprojekt Yergo in Argentinien

Vancouver, B.C., 12. Oktober 2021. Portifino Resources Inc. (TSX-V: POR) (OTCQB: PFFOF) (FSE: POTA) („Portofino“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seine argentinische Feld-Crew diese Woche zum Lithiumprojekt Yergo, Argentinien, reist, um die aktuellen Bedingungen zu bewerten und die Standortlogistik für ein anstehendes Bohrprogramm vorzubereiten.

Das technische Team von Portofino hat erste 4 vorrangige Ziele identifiziert und einen Bohrvertrag abgeschlossen. Die Bohrtests des Projekts werden eine erste Bewertung des Volumens und des Lithiumgehalts der Solen und Sedimente innerhalb des Unterbeckens bereits identifizierter Zonen ermöglichen.

Das Lithiumprojekt Yergo

Portofino hat das Recht, eine 100%ige Beteiligung am 2.932 Hektar großen Yergo-Projekt zu erwerben, das den gesamten Aparejos-Salar umfasst, der sich im südlichen Teil des weltbekannten „Lithium-Dreieck“ Argentiniens befindet. Das Projekt liegt 15 Kilometer südöstlich des fortgeschrittenen 3Q-Projekts von Neo Lithium Corp. (NLC-TSXV).

Im Rahmen einer geophysikalischen Untersuchung aus dem Jahr 2021 und eines geochemischen Probeentnahmeprogramms an der Oberfläche wurden zwei große, anomale Unterbecken im Aparejos Salar identifiziert (NR-6. April 2021). Die Ergebnisse der Untersuchungen und Probenahmen bestätigten das Vorhandensein von lithiumreichen Solen und das potenzielle Volumen der Solen im Projekt. Das erste Bohrprogramm wird sich auf das östliche Unterbecken konzentrieren, das eine unregelmäßige Oberflächenexpression von 1.800 Metern („m“) bis 2.500 m Länge und etwa 700 Meter Breite aufweist und eine modellierte Tiefen von 44 bis 65 Metern besitzt. Die Ergebnisse der Oberflächenproben brachten zuvor Werte von bis zu 373 mg/l Lithium mit geringen eingeschlossenen Verunreinigungen.

Lithiumprojekt Yergo, 2021

David Tafel, President und CEO von Portofino, sagte: „Aufgrund der Nähe zum 3Q-Projekt von Neo Lithium Corp. ist es wahrscheinlich, dass der Aparejos-Salar aufgrund seines gemeinsamen evaporitischen Klimas und seiner lokalen Geologie eine ähnliche geologische Geschichte Lithium- und Kaliumanreicherung durchlaufen hat. Die Projekte 3Q und Yergo befinden sich innerhalb desselben vulkanischen Pakets, wahrscheinlich mit der Exposition des gleichen potenziellen Lithiumquellgesteins und Mineralisierungsprozessen. Es ist zu beachten, dass Neo Lithium am 8. Oktober 2021 bekannt gab, dass es ein Übernahmeangebot in Höhe von $960 Millionen in bar für alle ausstehenden Aktien erhalten hatte.“