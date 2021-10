Abstimmung für LA Auto Show All-New Zero-Emission Vehicle Awards jetzt öffnen

LOS ANGELES, 13. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Die Los Angeles Auto Show (LA Auto Show), die führende Veranstaltung für Automobil und Lifestyle in-Person, gab heute bekannt, dass die öffentliche Abstimmung für ihre ersten Zero-Emission Awards, THE ZEVAS, nun eröffnet ist. Das Signature Awards-Programm soll mehr als 90 der neuesten emissionsfreien Fahrzeuge (ZEVs) in den Mittelpunkt stellen, die zum Verkauf angeboten oder vorbestellt werden und den kalifornischen Standards entsprechen.

Enthusiasten, Influencer und Käufer aus Los Angeles und darüber hinaus sind eingeladen, für ihre Lieblings-Zero-Emission-Fahrzeuge in neun Kategorien, einschließlich, Compact, Coupé, Crossover (oben/ unten $ 50k), Hatchback/ Van/ Wagon, Limousine (oben/ unter $ 60k), Sport Utility Vehicle, und Truck. Die Stimmabgabe ist von Dienstag, 12. Oktober, bis Mittwoch, 20. Oktober, möglich; besuchen Sie https://www.laautoshow.com/thezevas.

"Neben einer jährlichen Familientradition ist unsere Show der Ort, an dem Verbraucher entdecken und entscheiden, was ihr nächstes Fahrzeug sein wird", sagte Lisa Kaz, CEO und Eigentümerin der LA Auto Show. "Das einzige Preisverleihungsprogramm seiner Art, THE ZEVAS, bietet den einflussreichen Teilnehmern und Fans der LA Auto Show die Möglichkeit, die Fahrzeuge auszuwählen, auf die sie sich am meisten freuen. Diesen November freuen wir uns darauf, bekannt zu geben, welche emissionsfreien Modelle unser Publikum am meisten faszinieren."

DIE ZEVAS entstanden aus dem wachsenden Interesse der Verbraucher an der Elektrifizierung. Anfang dieses Jahres befragte die LA Auto Show ihre Teilnehmer und eine überwältigende Mehrheit äußerte Interesse daran, Zero-Emission-Fahrzeuge persönlich kennenzulernen und zu erleben. Während Kalifornien und die USA auf eine emissionsfreie Zukunft hinarbeiten, misst das erste Auto-Show-Award-Programm seiner Art die Konsumentenstimmung im Top-Autokauf- und EV-Markt des Landes (gemäß JD Power 2021). DIE ZEVAS verstärken die Stimme der Käufer über die Top-Modelle in jeder Produktkategorie.