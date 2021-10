Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

OHB US-Großprojekt in Aussicht OHB könnte einen Großauftrag aus den USA erhalten. SpaceLink Corporation will die Bremer offenbar mit der Lieferung von vier Telekommunikationssatelliten beauftragen. Entsprechende Verhandlungen laufen und sind in einer finalen Phase. Eine Art …