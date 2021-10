KfW IPEX-Bank beteiligt sich an Finanzierung des Kaufs von Rangierloks durch das Leasing-Start-up Nexrail

Frankfurt am Main (ots) - Nexrail will durch den Kauf von bis zu 50 neuen SmartHybrid- und 53 existierenden modernen Rangierloks seine Flotte erweitern und so nicht nur künftiges Wachstum ermöglichen, sondern auch ein führender Akteur im Bereich der Hybrid-/Zweikraftlokomotiven werden.

Die Transaktion des neu gegründeten Leasing-Spezialisten Nexrail wird vom französischen Infrastrukturfonds InfraVia und Vossloh Locomotives, dem führenden Hersteller von Rangierloks in Europa, unterstützt. Sie umfasst den Kauf einer ersten Flotte von 53 Lokomotiven, die bereits unter Leasingvereinbarungen betrieben werden, und bis zu 50 nagelneuen SmartHybrid-Lokomotiven, die ab 2023 geliefert werden sollen.