InnoCan Pharma Corporation schließt Privatplatzierung in Höhe von 8,2 Millionen CAD mit institutionellen Anlegern ab

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – (13. Oktober 2021) – InnoCan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) (das „Unternehmen“ oder „InnoCan“), gab heute bekannt, dass es seine zuvor angekündigte Privatplatzierung der Stammaktien des Unternehmens (eine „Stammaktie“; gemeinsam die „Stammaktien“) und Warrants zum Kauf von Stammaktien („Warrants“) an institutionelle Investoren für den Bruttoerlös an das Unternehmen in Höhe von insgesamt 8.227.150 Millionen CAD (die „Privatplatzierung“) abgeschlossen hat. Im Rahmen der Privatplatzierung hat das Unternehmen 9.679.000 Stammaktien und Warrants zum Kauf von 9.679.000 Stammaktien zu einem kombinierten Kaufpreis von 0,85 CAD pro Stammaktie und zugehörigem Warrant ausgegeben. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, zu einem beliebigen Zeitpunkt vor dem fünfjährigen Jahrestag des Abschlussdatums der Privatplatzierung (das „Abschlussdatum“) eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,10 CAD pro Aktie zu erwerben.

A.G.P./Alliance Global Partners (der „Agent“) fungierte als exklusiver Placement Agent für die Privatplatzierung.

In den USA wurden die Stammaktien, die Warrants und die Aktien, die nach Ausübung der Warrants emittiert werden können, gemäß den Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) und bestimmten anderen Gerichtsbarkeiten in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen ausgegeben.

In Kanada wurden keine Wertpapiere zum Verkauf angeboten oder verkauft.

„InnoCan Pharma wächst“, sagte CEO Iris Bincovich. „Dieses Fundraising wird unsere F&E- und Vertriebsbemühungen unterstützen. Wir wurden von diesen neuen institutionellen Investoren herzlich begrüßt und glauben, dass dies ein Indikator dafür ist, dass wir auf unseren Leistungen als Unternehmen aufbauen können und auf dem richtigen Weg sind.“

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar, noch darf es im Zusammenhang mit der Privatplatzierung einen Verkauf von Wertpapieren in einer kanadischen Gerichtsbarkeit geben; sie stellt auch kein Verkaufsangebot dar, oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens oder zum Verkauf der Wertpapiere in einem Land dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Landes rechtswidrig wäre. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act registriert, und solche Wertpapiere dürfen in den USA ohne Registrierung gemäß den US-amerikanischen Wertpapiergesetzen oder einer anwendbaren Ausnahme von solchen US-Registrierungsanforderungen nicht angeboten oder verkauft werden.